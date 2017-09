Jiří Fifka: starosta Strakonic i zachránce mladíka s prostřeleným srdcem

Nejdramatičtější konec roku zažil chirurg Jiří Fifka ve strakonické nemocnici v roce 1948. Dne 23. prosince na oddělení přivezli šestnáctiletého Ludvíka Kohlíčka, na něhož na ubytovně žertem vystřelil jeho spolubydlící pistolí ráže 7,35 milimetru ze vzdálenosti dvou metrů.

Situace byla velmi vážná – projektil pronikl do osrdečního vaku, prostřelil pravou komoru srdeční a plíce, zarazil se o páteř a ztlumenou rychlostí prošel bránicí, nakonec uvízl v játrech. Fifka musel neprodleně operovat. Úspěšně zašil prostřelené tepající srdce chlapce a po více než dvou měsících strakoničtí lékaři střelu pacientovi vytáhli.

V březnu 1949 byl Ludvík Kohlíček z nemocnice propuštěn a při kontrole o tři roky později doktoři prohlásili, že na těle pacienta jsou patrné dvě zhojené jizvy v délce 17 a pět centimetrů, vyléčený mladík už pracoval v zemědělství.

Před jeho příchodem posílali nevyhojené domů

Lékař Jiří Fifka byl jednou z nejpozoruhodnějších osobností, která se zapsala nejen do dějin historie strakonické nemocnice, ale i do dějin celého města na Otavě. Jeho život a práci můžeme připomenout především díky dokumentům místního Muzea středního Pootaví.

Narodil se 26. srpna 1887 na Křivoklátě ve středních Čechách. Vystudoval reálné gymnázium a lékařskou fakultu univerzity ve Vídni. Po promoci v roce 1912 nastoupil do všeobecné veřejné nemocnice v Mladé Boleslavi jako sekundární lékař. V roce 1913 přešel do nemocnice v Kladně a 6. července 1918 se oženil s Anežkou Veberovou. O rok později se jim narodila dcera Renné a o šest let později dvojčata Jiřina a Helena.

Do Strakonic se přestěhoval Jiří Fifka s rodinou v roce 1924, ve svých 37 letech se tam stal primářem nově založeného chirurgického oddělení. Přistavěním chirurgického pavilonu se začal tento obor rychle rozvíjet. Budova se plnila novějšími a modernějšími přístroji. Zatímco před příchodem nového primáře byla chirurgie velmi zanedbávána a nevyhojení pacienti posíláni domů, doktor Fifka do ní vnesl pevný a přísný řád.

V luxusní vile, kde žil, je nyní banka

Od roku 1928 zastával v nemocnici funkci řídicího primáře, stal se tedy šéfem celé nemocnice. V jejím čele byl až do roku 1949, primariát si dokonce udržel až do roku 1960. Tím však Fifkova kariéra neskončila, v letech 1932 a 1937 byl zvolen i starostou Strakonic a hlavou města byl 13 let, tedy až do roku 1945.

Bydlel naproti nemocnici ve stylové vile, která byla postavena v letech 1926–1929 v puristickém stylu. Ve své době byla jednou z nejmodernějších vilových staveb v kraji. Její návrh vypracoval málo známý pražský architekt Ivan Fifka, zřejmě příbuzný chirurga Fifky. Rodina o dům přišla v 50. letech. Poté sloužil jako zdravotnické zařízení.

V roce 1990 vilu získala Česká zbrojovka, která ji nechala zrekonstruovat a rozšířit. Budova tak byla upravena pro administrativní provoz. Nyní slouží pobočce banky. Aby to chirurg neměl do práce daleko, nechal si v nemocničním plotě proti vile udělat branku.

Nosil na sále pod pláštěm košili a motýlka a v tom operoval

Fifkovou zásluhou se ve strakonické nemocnici vybudovaly ve 30. letech minulého století dva moderní pavilony – nejprve chirurgický a poté infekční.

„Pamatuji si ho ze svého dětství. Oba moji rodiče byli také doktoři, takže jsem v nemocnici prakticky vyrostl. Primář Fifka nosil na sále pod pláštěm košili a motýlka a v tom operoval. Významně na sálech zdokonalil zásady sterilizace a dodržování čistoty,“ vzpomíná šéf strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Lékař Jiří Fifka byl u pacientů velmi oblíbený díky svému umu na sále i pochopení bolestí trpících lidí. Svoji 48letou praxi ve zdravotnictví ukončil 16. ledna 1960, do důchodu odešel v 72 letech. I po skončení aktivní práce se neustále živě zajímal, co je v nemocnici nového, jaká se otevírají nová oddělení.

Byl i u začátků létání ve městě

„Mě ještě pan doktor Fifka odváděl na vojnu, byl u odvodové komise jako lékař. To bylo v roce 1967. Vzpomínám si na něho jako na staršího drobného pána (v té době mu bylo 80 let pozn. red.). Byl velmi sympatický a lidský. Na to, že to byl emeritní primář, šéf nemocnice i starosta, nebyl nikdy namyšlený. Byla to kapacita, ale nedával to najevo,“ líčí 67letý strakonický pamětník Jan Malířský, který pracoval celý život ve Fezku.

Jméno lékaře Jiřího Fifky stojí i na webových stránkách strakonického letiště. Primář nechyběl ani u začátků létání. První zájemce o létání začala sdružovat místní pobočka Masarykovy letecké ligy už v roce 1925. Založil ji agilní profesor strakonického reálného gymnázia Miloš Veber společně s jedním ze studentů. Prvním předsedou se stal nakrátko primář Jiří Fifka.

Přestože se dožil úctyhodných 86 let, zemřel v roce 1973, a dlouhá léta patřil k čelním představitelům nemocnice i města, jeho fotografií se moc nedochovalo. „Zřejmě se nerad fotil. V našem archivu se točí pořád jedna Fifkova portrétní fotka. Je v almanachu z roku 1933 a její originál jsem nikdy neviděla. On není ani na skupinových snímcích, když se otvíral chirurgický pavilon,“ konstatovala ředitelka Muzea středního Pootaví Ivana Říhová.