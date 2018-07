Letní kina v jižních Čechách stárnou, ale pořád lákají tisíce diváků

Své o tom vědí v Písku. Areál zdejšího letního kina prošel na jaře náročnou změnou, kvůli které hrozilo, že by se sem lidé v létě nepodívali. Na základě rozhodnutí statika totiž muselo zmizet zastřešení hlediště.

„Byla to velká konstrukce, snad jen my jsme měli takhle velké zastřešení. Jelikož jsme pod ní nesměli nikoho pustit, museli jsme ji odstranit. Stáří areálu je znát, v provozu je od roku 1967,“ vypráví Karel Poláček, jenž má na starosti kino letní i Portyč.

Na jaře tak střecha zmizela. Kromě toho zde natřeli zděné plochy, obnovili plechy podél hlediště a opravili jeho povrch, protože začalo zatékat do stavby pod ním. Vše se nakonec stihlo a od poloviny června sem opět míří diváci. Podle Poláčka návštěvnost zatím klesá. „Nevím, jestli je to tím, že chybí střecha, nebo snímky. Jsme závislí na distribuci a letos to zatím není žádná sláva. Silné filmy nás teprve čekají,“ líčí Poláček.

Zároveň doufá, že se bude letnímu kinu věnovat větší pozornost kvůli rekonstrukci, která by se měla uskutečnit na etapy. V ideálním stavu není izolace budovy ani elektroinstalace. Běžně sem přitom zamíří tři až pět tisíc lidí za sezonu.

„Ročně tu navíc jsou tři až čtyři velké koncerty. Kdyby se kino opravilo, dalo by se k podobným událostem využívat víc,“ věří Poláček. Promítá se zde téměř denně za ceny od 120 do 140 korun a sezona končí s prvním zářijovým víkendem.

Černá v Pošumaví připravila festival filmů

I v Černé v Pošumaví má venkovní promítání dlouholetou tradici. Sahá až do počátku druhé poloviny 20. století a trvá dodnes. Vůbec poprvé zde navíc o uplynulém víkendu pořádali filmový festival Filmtoro Fest. Na první promítání filmu Chata na prodej přijela mimo jiné i Tereza Voříšková.

U Lipna si areál kina také hodně pamatuje, a tak by i zde rádi řadu věcí zrekonstruovali. „Od loňska máme nové záchody a pergolu na grilování. Pokud to vyjde, mohli bychom mít od příštího roku nové lavičky. Původní pochází z 50. let,“ popisuje provozovatel Filip Strnad.

Kapacita je zde 500 míst, z nichž stovka je přímo pod střechou. Sezonu tady zatím hodnotí opatrně. „I přestože jsme čekali víc, tak jsme zatím spokojeni. Je to tím, že je v okolí méně lidí. Doposud jsme přivítali téměř dva tisíce diváků. Hlavním faktorem je pochopitelně teplo,“ vypráví Strnad. Zároveň zve kromě denního promítání za 100 až 140 korun na úterní divadlo pro děti od 17 hodin, které je zdarma.

900 diváků v Sezimově Ústí

Téměř dvojnásobně větší kapacitou se pyšní v Sezimově Ústí, kam se vejde až 900 diváků. Doposud největší letošní návštěva přitom dosáhla téměř tří stovek.

„Promítáme každý den od července do srpna. Počasí je zatím dobré, takže jsme s návštěvností spokojeni. Představení postupně posouváme podle toho, kdy tam nahoře zhasnou. Sezonu ukončíme s prvním zářijovým víkendem,“ shrnuje vedoucí kina Soňa Zyková.

A pozitivní jsou i v českobudějovickém Háječku. „Lidé chodí, takže je sezona zatím povedená. Žádné větší rekonstrukce v plánu nejsou,“ říká provozovatel Jan Turinský. V červnu si do letňáku v krajském městě našly cestu dva tisíce diváků, za červenec jich bylo krátce před koncem měsíce o tisíc víc. I tady promítají denně.