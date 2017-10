Budvar by měl zveřejňovat všechno, říká lídr jihočeských Pirátů

Volební potenciál máte 12 procent, v klasickém průzkumu se pohybujete kolem pěti. O tom dříve nemohla být řeč, že?

S Piráty sympatizuji už od jejich vzniku před osmi lety, ale do strany jsem vstoupil až v roce 2013. Ze začátku mi to přišlo více recesistické, ale jsem z IT oboru, takže strana pro mě byla zajímavá. Později jsem si řekl, že jsem dozrál, a začal jsem se více angažovat. Teď jsem přes rok krajským předsedou.

Předvolební rozhovory Seriál předvolebních rozhovorů s lídry jihočeských kandidátek stran a hnutí, které mají největší šanci dostat se do Sněmovny podle předvolebních průzkumů.

Ale vaše členská základna v kraji není příliš veliká?

Máme čtyřicet členů, ale hodně sympatizantů, kteří se aktivně zapojují a pomáhají nám. Někteří mají asi blok a nechtějí vstoupit do strany. Je to akt. Členství s vámi zůstane i do budoucnosti.

Ale někam už jste na jihu Čech pronikli. Máte zastupitele v Písku či Soběslavi.

Také jsme v Táboře součástí koalice Jinak! a máme obsazené některé komise. Protože jsme ale teď dost na očích, tak se začínáme rozrůstat. Také se mi stává, že mi zavolají lidé sami od sebe a nabízejí pomoc, že třeba vylepí plakáty.

Nastal ten zlom v době, kdy jste se dostali do zastupitelstva na pražské radnici?

Jistě, to udělalo hodně. Pak máme také starostu v Mariánských Lázních. Díky tomu se dostáváme do médií a je vidět naše práce. Sledujeme podezřelé věci a upozorňujeme na ně.

Lukáš Kolářík Třiatřicetiletý rodák z Katovic je předsedou sdružení Pirátů Jihočeského kraje. Vystudoval elektronické a počítačové systémy na střední škole v Blatné. Pracoval jako servisní technik a manažer obchodu se spotřební elektronikou. V současné době je osobou samostatně výdělečně činnou v oboru servisní práce na síti, elektroinstalace, výroby a servisu elektronických zařízení, fotografické práce a zprostředkování služeb. Zároveň je místopředsedou občanského sdružení RallyFans Katovice. Je zasnoubený, má tři dcery.

A pak je tady váš vězeňský autobus. Zdá se, že podobné projekty stále zabírají. V minulosti s autobusem Zemák opakovaně uspěl Miloš Zeman.

Dříve jsme se snažili různě zviditelnit, posílali jsme tiskové zprávy, a nic. Pak vezmete autobus, dáte na něj nálepku pěti známých lidí, kteří jsou zapleteni do nějaké kauzy, a rázem vás otisknou všichni. To byl obrovský mediální zásah. Umocnila ho ještě paní Nečasová, která nás za to zažalovala, ale soud předběžné opatření zamítl a nic jsme odstraňovat nemuseli.

Vstup do Sněmovny tedy vidíte reálně?

Hodně reálně. Říkali jsme to už po loňských krajských volbách. Máme volební potenciál, ale také problém, že naši potenciální voliči pak nepřijdou. Teď je chceme zvednout, přesvědčit je, že nejsme recesisté, a myslím, že se to daří.

Chcete například návrat ministerstva informatiky?

Je škoda, že zde není. Ministerstva si dnes sama vyvíjejí svoje systémy, přitom by se to dalo řešit centrálně napříč všemi. Určitě by to bylo ve výsledku levnější.

Mohl byste být ministrem informatiky, když se IT věnujete.

Teoreticky ano, ale nemyslím, že bych se jím stal.

Dočetl jsem se, že se orientujete i v oblasti pokladních zařízení. Jak vnímáte zavedení EET, byla to nezbytná věc?

Na jednu stranu jako Piráti digitalizaci prosazujeme, myslím si, že je to víceméně krok správným směrem. Ale nelíbil se nám způsob zadávání zakázek a není to celkově vyřešené úplně správně. I proto bychom chtěli zastavit další vlny a vyjmout ze systému menší podnikatele. Mohli by ho využívat pouze dobrovolně, pokud by jim to pomohlo. Třeba kdyby už pak nemuseli podávat daňové přiznání. Chce to přidanou hodnotu. Je jasné, že pro mnoho drobných podnikatelů je to dnes jen zlo a zbytečná administrativa.

Jihočeská kandidátka 1. Lukáš Kolářík, 33 let

2. Oldřich Máca, 53 let

3. Jana Rohová, 30 let

4. Václav Klecanda, 33 let

5. Zbyněk Konvička, 42 let

6. Martin Kákona, 50 let

7. Michal Horák, 52 let

8. Simon Kostadinov,22 let

9. Martin Mareda, 41 let

10. Markéta Kastnerová, 36 let

11. Josef Soumar, 32 let

12. Jindra Matlachová, 49 let

13. Václav Urban, 53 let

14. Dan Leština, 27 let

15. Zuzana Drázdová, 20 let

16. Martin Kučera, 43 let

17. Barbora Staňková, 25 let

18. Ondřej Lešetický, 45 let

19. Jan Novák, 26 let

20. Jiří Princ, 55 let

21. Ivo Vlasatý, 26 let

22. Luděk Blaha, 60 let

Budete mít i nějaká regionální témata, kterými chcete v jižních Čechách zaujmout?

Naše témata jsou celorepubliková a nebudeme to nijak komplikovat. Jsou stále tací, kteří vidí Piráty a otočí hlavu, moc o nás nevědí. A těm chceme vysvětlit náš program.

Takže název Piráti je problém?

To si nemyslím. V Mariánských Lázních máme starostu, takže to tam lidem nevadí a myslím, že jinde v republice uvažují stejně. Pro mnohé je to naopak značka, se kterou si dokážou spojit konkrétní věci.

Chcete mít maximálně veřejný tok peněz od chvíle, kdy je stát vybere na daních, až do chvíle, kdy je pustí zpět do soukromého sektoru. Jak to může fungovat?

Pomocí transparentního účtu, kde to bude veřejně vidět na internetu. Nejsme jediní, je po tom značná poptávka. Samozřejmě by se musela ukrýt některá data, aby se ochránily osobní údaje. Pak je vše možné zprůhlednit díky zveřejňování smluv.

Řešit to měl zákon o registru smluv, nakonec se do něj zasahovalo a například pivovar Budvar a další subjekty by měly mít výjimky.

Myslím, že i Budvar by měl vše zveřejnit. Stejně někteří manažeři předtím působili v jiných pivovarech a není přece až tak tajné, kde a za kolik se nakupuje chmel a slad.

Oni se bránili tím, že potřebují ochránit své know-how. Dlouhodobě vedou ve světě soudní spory o užívání značky a podobně.

Přesto si myslím, že by v tom zákoně výjimky být neměly. Když to zjednoduším, tak občané jsou zřizovateli státu a ti by měli mít možnost přehledu o tom, jak hospodaří včetně státních firem a podniků.

Žijete v Písku, pracujete v oblasti IT technologií. Je Písek smart city - chytré město, jak je často skloňován?

Ty projekty jsou dobré. Musí se to dělat smysluplně. Asi nutně nepotřebujeme solární lavičky, které řeknou, jaké je počasí, což je třeba případ Prahy. Osobně bych se místo stavebních věcí zaměřil na ty praktičtější, aby si třeba člověk nemusel brát volno, když má zařizování na úřadě. Když třeba potřebuji dostat na jednání rady žádost o zřízení věcného břemene, tak musím na tři různé odbory. Pokud by šlo vše elektronicky pěkně třeba večer v šest po práci, tak to bude smart city. Pro nás je cíl, aby si člověk 90 procent administrativy mohl vyřešit z domova.

Máme se kde inspirovat?

Třeba v Estonsku jsou v tomto ohledu kupředu, ale i západní státy se snaží. V České republice jsme docela pozadu. Na našich stránkách už máme třeba aplikaci na založení firmy, která normálně funguje. Není napojená na systém databází, ale prezentujeme na ní, jak by to šlo dělat.

V případě úspěchu, máte jasno, s kým byste mohli ve Sněmovně spolupracovat?

Nechceme se nechat strhnout do té protibabišovské vlny, v hnutí ANO mohou být i kvalitní lidé. Nicméně v povolební strategii máme, že hnutím ANO do koalice ne. Pak vylučujeme spolupráci s komunisty a SPD Tomia Okamury. Ale jsme schopni podpořit návrhy zákona hnutí ANO, pokud nám budou sympatické, a ztotožníme se s nimi. A to se týká i dalších stran.