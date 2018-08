Obec ze dna Lipenské přehrady chtějí manželé vyzdvihnout nad hladinu

Zdi kostela, desítky domů a příběhů původních německých obyvatel pohltila před šedesáti lety vznikající přehradní nádrž.

Jak přesně obec kdysi vypadala, si už dnes mohou zájemci prohlédnout na webu dolnivltavicezije.cz, jehož spoluautory jsou manželé Ema a Petr Kondryskovi.

Ti nyní v Dolní Vltavici provozují penzion. Do obce se přistěhovali v roce 2012 a vždycky je zajímalo, jak vypadala místa, která se dnes ukrývají pod vodní hladinou. Iniciovali proto vznik projektu, který by měl zájemce zavést na místa, jež ze světa už zmizela.

„Brzy po přestěhování do Dolní Vltavice jsme s manželem viděli v televizi pořad o 3D animaci zaniklého pracovního tábora v Krušných horách. Uchvátilo nás to, a tak jsme tvůrce pořadu kontaktovali. Mají k dispozici program, který dává dohromady staré mapy a fotografie a umí vytvořit virtuální podobu prostoru,“ vysvětluje Ema Kondrysková.

Sen o projekci obce nad vodní hladinou

Manželé získávají materiály například od lidí, kteří v oblasti sloužili při základní vojenské službě, hodně jich také získali z českokrumlovského fotoateliéru Seidel.

Dolní Vltavice Ves Dolní Vltavice vznikla ve 13. století, dominantou byl kostel sv. Linharta. V roce 1930 zde bylo 63 domů a 414 obyvatel, z toho 393 Němců. Hlavní obživou bylo zemědělství. Většina staveb zanikla v letech 1958 až 1959. V březnu 1959 bylo odstřeleno zdivo kostela.

Ten má k dipozici série unikátních snímků zaniklé obce a v nedávné době vydal i samostatnou publikaci Lipno – krajina pod hladinou. Materiály jim dodávají i Miroslav a Zdeněk Kůsovi, znalci Šumavy a majitelé truhlářského ateliéru z Kašperských Hor, kteří provozují velmi navštěvovaný facebookový profil Stará Šumava.

Momentálně na webových stránkách za podpory studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vznikají popisy jednotlivých původních objektů podle jejich přesného zaměření v historické mapě. Zájemci si mohou přečíst o tom, jakou historii měl kostel svatého Linharta, městský pranýř dodnes stojící ve Vltavici nebo most, který kdysi spojoval břehy Vltavy.

Snem Kondryskové je, aby se v budoucnu podařilo udělat projekci původní obce nad vodní hladinou a nechat tak historii vynořit se z vody – se všemi domy a kostelem.

„Je to velmi zvláštní pocit, když plavete nebo jedete na loďce a víte, že pod vámi jsou zbytky domů, kde kdysi žili lidé. Jak říká básník, místo, kde kostelem dnes proplouvají ryby,“ říká Kondrysková.

Provoz penzionu na břehu Lipna teď manželé předali svým dětem, a tak se mohou projektu naplno věnovat. Podle Jiřího Mánka, předsedy Turistického spolku Lipenska, by do budoucna navíc nemuselo zůstat jen u Dolní Vltavice. S pomocí aplikací by zřejmě mělo být možné brzy nahlédnout pod vodní hladinu i zpět do historie také jinde na Lipně.

„Projekt se nám stává i inspirací a s některými dalšími členy Turistického spolku Lipenska přemýšlíme, jak zmapovat a přiblížit lidem, co a kde se nacházelo pod hladinou dnešního Lipna. S takovou aplikací v mobilu by plavby po přehradě dostaly úplně nový náboj,“ míní Mánek.