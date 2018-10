Čtvrt století na radnici. V Lipně, Hluboké i Úsilném starostové pokračují

Když se rozpadalo Československo, seděl na obecním úřadě. Když hokejisté vyhráli olympiádu v Naganu, byl tam také, stejně tak při vstupu Česka do Evropské unie.

Čas plynul, obec kolem něj se proměnila k nepoznání, ale v Lipně nad Vltavou je i dnes starostou Zdeněk Zídek. A může se směle připravovat na další volební období.

MF DNES prozkoumala výsledky voleb v Jihočeském kraji a vybrala několik dalších podobných matadorů, kteří jsou u voličů dlouhodobě oblíbení a úspěšní.

Práce šestapadesátiletého Zídka stále baví a společně s kolegy má v hlavě, ale i na papíře spoustu plánů, jak posouvat Lipno dál. Právě on je jednou z největších stálic ve vedení jihočeských obcí. V úřadu sedí už od prvních svobodných komunálních voleb v roce 1990. Brzy to tak dotáhne na třicet let.

„Samozřejmě mě výsledek potěšil, ale i kdyby to dopadlo jinak, tak bych se nebál o další rozvoj Lipna, protože i protikandidáti jsou samí rozumní lidé,“ prohlásil Zídek.

Dodal, že obec nyní čeká proměna části, kde v byl roce 2016 olympijský park Rio-Lipno, mělo by z ní vzniknout nové centrum, ale v plánech je třeba i rozšíření školy. Jen pro doplnění, zatímco v roce 1994 získal Zídek 203 hlasů, letos jich bylo 2 009. Obec má sice více obyvatel, ale i tak je zřejmé, že se jeho obliba nemění.

Od prašných cest k titulu Vesnice kraje

A podobně je na tom dvaašedesátiletý Pavel Kašpárek v Úsilném. I on vede obec poblíž Budějovic už 28 let a vše nasvědčuje tomu, že přidá další čtyři roky.

„Poté, co jsme se odtrhli od střediskové obce Hrdějovice, jsme museli začít úplně od začátku. Byly tady prašné cesty, žádná infrastruktura. Prvních deset let jsme tak měli spoustu práce se základním technickým vybavením. Pak jsme se mohli začít více soustředit i na komunitní život, dostalo se na vlastní znak a prapor,“ uvedl Kašpárek.

Starosta obce Úsilné Pavel Kašpárek s modelem kašny s oslíkem, kterou už začali na návsi stavět.

Nakonec to v Úsilném dotáhli až na titul Vesnice Jihočeského kraje roku 2014 a mnozí lidé i z okolí ji často dávají za příklad. Teď v Úsilném pracují na stavbě hasičské zbrojnice a jsou připraveni na vybudování menšího ze dvou komunitních center, které využijí při pořádání kulturních akcí.

Ve větších městech už se častěji volí i podle stranické příslušnosti. Proto jsou výsledky starostů Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy a soběslavského Jindřicha Bláhy výjimečné. Oba dokázali jako členové ODS uspět i v době, kdy na tom byla strana s přízní voličů hodně špatně. A oba směřují k tomu, že by mohli ve funkcích pokračovat.

Devětapadesátiletý Bláha prozatím nechtěl předbíhat, protože ho ještě čeká vyjednávání o koalici, která bude vládnout v sedmitisícovém městě na Táborsku. „Myslím, že ke konci týdne bychom mohli mít jasno,“ oznámil Bláha. Pokud post udrží, načne jako starosta sedmé volební období.

Starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa přišel do přístaviště v pruhovaném triku a s námořnickou čepicí.

I on má s kolegy ve vedení města připravených několik projektů, do kterých se chtějí v dalších letech pustit. Je to nástavba domu pro seniory, úpravy prostranství u gymnázia, vlakového nádraží a smuteční síně.

To jednašedesátiletý Tomáš Jirsa už si může být jistý, že ve vedení Hluboké zůstane. Více než 30 procent hlasů a osm z 21 zastupitelů znamenalo pro ODS výrazné vítězství. „My už jsme se domluvili na široké koalici se všemi stranami kromě Pirátů a KSČM,“ oznámil. Koaliční smlouva se měla podepisovat už v pondělí. Jirsa je starostou od roku 1994.

„Státu musejí lidé platit daně, my se snažíme minimalizovat obecní poplatky. Stát nařizuje spoustu zákonů, my prosazujeme co nejméně vyhlášek, ať lidem život ještě více nekomplikujeme,“ sdělil ČTK hlubocký starosta možný recept na úspěch.

A když nastupovala na obecní úřad dnes čtyřiašedesátiletá starostka Alena Nováková, měly Litvínovice u Budějovic 900 obyvatel, nyní jich je 2 600. „Litvínovice se opravdu hodně rozrostly, proto jsme se věnovali školství a máme už i druhý stupeň základní školy. Teď projektově připravujeme výstavbu tělocvičny, soustředíme se na protipovodňová opatření a stavbu nových cyklostezek,“ vyjmenovala Nováková. Starostkou je už dvacet let a je připravena pokračovat.

Dále uspěl třeba v Protivíně na Písecku jednapadesátiletý starosta Jaroslav Hlaváč, když s ODS získal přes 47 procent hlasů. Pravděpodobně si tak o další čtyři roky protáhne své působení na radnici, které trvá od roku 2002.

A v Horní Stropnici na Českobudějovicku znovu vyhráli komunisté, a tak bude zřejmě dál starostou Václav Kučera, který vede obec už 20 let.