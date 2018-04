Na místě olympijského parku v Lipně vyroste wellness hotel

„Když vše půjde bez větších komplikací, chtěli bychom začít stavět příští rok na jaře. Hotovo by pak mělo být do dvou let. Je třeba počítat s tím, že na Lipně je dlouhá a tuhá zima, kdy nejdou dělat všechny práce. Součástí stavby jsou také složitá podzemní parkoviště, většinu aut uklízíme pod zem,“ uvedl Miloš Kratochvíl, akcionář společnosti Exceder Enterprise.

Hotel obsahuje dvě podzemní a tři nadzemní podlaží plus podkroví, jeho objekt tvoří dva samostatné hranoly se sedlovou střechou. Hotelová část je obdélníková, k ní je natočen svou střední částí ubytovací objekt ve tvaru písmene U.

Sedlové střechy mají klasický dřevěný krov s výraznými vikýři. Stavba je rozdělena na dva celky, které jsou propojené parterem v úrovni prvního a druhého podzemního podlaží na dolním náměstí a lávkami ve druhém a třetím nadzemním podlaží.

V hotelu kategorie tři až čtyři hvězdy je celkem 136 dvoulůžkových pokojů, čtyři dvoupokojové jednotky, jedna mezonetová dvoupokojová jednotka a jedna mezonetová třípokojová jednotka, celkem mohou mít maximálně 289 lůžek.

V objektu jsou navrženy také dvě restaurace, bowling, konferenční sály a wellness provoz. Podzemní podlaží nabídnou k pronájmu prostory pro obchody a služby, ale hlavně hromadné garáže s celkovou kapacitou 144 stání, dalších devět míst pro lidi s omezenou schopností pohybu bude na povrchu.

Připravovaný hotel bude hlavní dominantou nyní opuštěného prostoru připomínajícího vybagrované staveniště. Vloni místo žilo parkem Rio-Lipno, kde se po dobu letní olympiády v Brazílii bavily desítky tisíc lidí.

Na místě vznikne také nové náměstí s promenádou, bude to další z relaxačních míst v Lipně. Přitom obecní rozpočet nebude stát proměna velkého areálu ani korunu.

„Úprava veřejných prostor je součástí soukromého projektu. Podobným způsobem byla postavena i Marina a další akce. Veřejné prostory pak investor převede obci,“ vysvětlil už dříve starosta Zdeněk Zídek.