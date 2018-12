Ústavní soud odmítl stížnost násilníka, který pobodal dva policisty

Lukáš Hajný musí podle rozsudku pozůstalým uhradit 1,3 milionu korun, dalších více než 400 tisíc má zaplatit pojišťovně. Součástí trestu je také ambulantní protidrogové léčení.

Hajný nedávno neuspěl ani u Nejvyššího soudu, který jeho dovolání před časem odmítl. V dovolání obhajoba označovala uložený trest za nepřiměřeně přísný a poukazovala také na to, že justice neprovedla rekonstrukci ani vyšetřovací pokus na místě činu.

Podle Nejvyššího soudu ale rekonstrukce nebyla zapotřebí, pro verdikt stačily jiné shromážděné podklady.

Trest je podle soudu také zákonný a řádně odůvodněný, nejeví se ani jako nepřiměřeně přísný, což tvrdila obhajoba.

Útok se stal 18. prosince 2016. Policii kvůli zfetovanému a agresivnímu synovi přivolala matka.

Najednou jsem ucítil bodnutí v boku, vypověděl policista

Hlídka se nejdříve snažila mladíka uklidnit. Když to nešlo, použila hmaty a teleskopické obušky. Muži v uniformě ale nezpozorovali, že během zápasu se mladík ozbrojil nožem. Jednomu z nich probodl břicho, druhému plíce. Během zákroku byli v domě členové rodiny.

Před soudem svědčil i policista, který útok přežil. Popsal, že čekali banální roztržku v rodině a nikdo je v domě neupozornil, že jedou k narkomanovi.

„Když jsme vešli do dveří jeho pokoje, stál proti nám s násadou od koštěte. Na výzvu jménem zákona se zklidnil a vypadalo to, že si dá říci. Najednou vyrazil a kolegu praštil tyčí do obličeje. To byl signál, abychom použili teleskopické obušky. Vzal jsem ho za ruku a snažil se mu násadu vzít. Najednou jsem ucítil bodnutí v boku,“ vypověděl nadstrážmistr.

„Ani jsem nepoznal, že je to policie. Kdybych věděl, že je to policie, nechám se odvést, ať se děje cokoli. Myslel jsem si, že jsou to gangsteři, že mi přišli vyvraždit rodinu. Objevili se dva chlapi v černém a řekli, ať nedělám problémy. Držel jsem nůž, bodal jsem doleva i doprava, kolikrát jsem bodl, nevím,“ líčil u soudu Hajný.