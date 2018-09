Na konzervatoř ho nevzali pro nedostatek talentu. Teď zpívá s Jiřím Kornem

Nemáte moc talentu a jste hlasově nezajímavý. Tato slova slyšel, když se po gymnáziu hlásil na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Dnes je z Lukáše Randáka etablovaný muzikálový zpěvák.

Má za sebou už spoustu rolí včetně té titulní v Plesu upírů. V Českých Budějovicích právě zkouší Prodanou nevěstu, kde bude mít jako principál cirkusu operní číslo. A v létě dokázal zcela vyprodat koncert na nádvoří zámku Hluboká.

Lukáš Randák (30 let) Narodil se 30. dubna 1988 ve Strakonicích, od dětství ale žije v Českých Budějovicích. Hudební vzdělání získával především od sbormistryně Anny Knotkové v dětském pěveckém sboru Canzonetta i sólově. V roce 2008 se stal členem sboru opery Jihočeského divadla, kde působí dodnes. V létě 2009 ztvárnil titulní roli v muzikálu Romeo a Julie na zámku Hluboká. V té době začala jeho muzikálová kariéra, která přes spoustu titulů na jihu Čech a v Praze vedla až k loňskému Plesu upírů v Goja Music Hall, kde hrál hlavní postavu Alfréda. Žije střídavě v Praze a Českých Budějovicích. Je svobodný. K jeho zájmům kromě zpěvu patří cestování. Rád se vrací například do Budapešti.

„Byl to dárek k mým 30. narozeninám. Byla to pro mě obrovská zkušenost. S pomocí Zdeňka Pikla a Divadla Hluboká jsem si to celé organizoval sám. Za pět minut devět jsem odhodil produkční věci a začal se soustředit jen na zpívání. Tím pádem jsem neměl trému. Spíš jsem se bál, aby všechno klaplo. Měl jsem tam živou kapelu a smyčcové kvarteto. Vybral jsem si své oblíbené písničky, ve kterých jsem si stoprocentně jistý,“ vzpomíná na srpnový koncert.

Publikum ho na závěr odměnilo dlouhým potleskem vestoje. „Pozval jsem si spoustu přátel a hostů, se kterými vystupuju. Mezi šesti zpěvačkami byly i dvě budějovické rodačky, Lucie Vítovcová a Zuzana Benešová,“ líčí Randák, který právě zahajuje svou jedenáctou sezonu ve sboru opery Jihočeského divadla.

Pendluje tak mezi Budějovicemi a Prahou, kde právě v Divadle Hybernia nacvičuje muzikálovou komedii Doktor Ox. Na motivy povídky Julese Vernea ji vytvořil režisér Zdeněk Zelenka. O hudbu se postaral Jiří Škorpík z formace 4TET. V hlavní roli bude zpívat Jiří Korn.

„Je to všehochuť všech možných žánrů plná tanečních čísel. Děj se odehrává v městečku, kde jsou všichni zmanipulovaní a žijí jen podle přesně daných pravidel. Najednou se tam zjeví pestrobarevně oblečený cizinec a všechno jim tam naboří. Já hraju postavu mladíka Lorcana, jenž patří k jeho prvním stoupencům a rebelům, kteří se chtějí vymknout pravidlům,“ popisuje Randák.

Ve druhé třídě se přihlásil do sboru

Otec z něj chtěl mít spíš fotbalistu, ale Lukáš Randák si sám ve druhé třídě vybral zpěv. „Když jsem zjistil, že je ve škole dětský sbor, sám jsem se do něj přihlásil. V páté třídě už jsem nastoupil do Dětského pěveckého sboru Canzonetta a začal veřejně vystupovat. Hudební mámou pro mě byla sbormistryně Anna Knotková. Důležitou osobností v mém hudebním vývoji byl i Otakar Kovář, ke kterému jsem chodil na klávesy,“ vzpomíná.

Po studiu na Gymnáziu Jírovcova chtěl jít na Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, ale u talentových zkoušek neuspěl, a proto začal studovat Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity.

Mezitím vyhrál konkurz do sboru opery Jihočeského divadla a nastoupil také jako zpěvák do tanečního souboru Variant. Za několik měsíců navíc přišla nabídka titulní role v muzikálu Romeo a Julie na zámku Hluboká.

„Nepřijetí na konzervatoř mi tak paradoxně pomohlo, protože kdybych byl v Praze, tak asi tyhle nabídky nepřišly. Byl to zlomový rok. Dodnes je mi role Romea nejbližší, protože vše spustila. Bylo to první velké představení, do té doby jsem byl nepolíbený muzikálem i divadlem. Přesto mi autoři věřili. Julii mi navíc dělala kamarádka Zuzka Benešová, se kterou jsem chodil od deseti let do školy i do sboru,“ vypráví.

Následovaly muzikály Jedna noc na Karlštejně a Casanova. Právě tento titul přenesl skladatel Zdeněk Barták v roce 2013 i s většinou hlavních jihočeských představitelů do pražského Divadla Broadway. Tam už ho režíroval Filip Renč, a Lukáši Randákovi se tím otevřel svět pražských muzikálů.

„S partou kamarádů jsme dělali titul, který jsme dobře znali. Začátek v Praze tak pro mě nebyl těžký. Pak už mě ale čekaly konkurzy. Spoustu jich nevyšlo, ale stálo za to vydržet. Dnes říkám všem začínajícím zpěvákům, že jsem příkladem, že i bez hudebních škol a talentových soutěží se dá prosadit v Praze,“ míní Randák.

Tři hodiny na jevišti s Pavlem Vítkem

Na několika velkých scénách tak kromě Casanovy účinkoval i v titulech Jesus Christ Superstar, Sněhová královna, Přízrak Londýna, Kapka medu pro Verunku, Carmen nebo Alenka v kraji zázraků. Dosud největším úspěchem je jeho ztvárnění hlavní postavy Alfréda v Plesu upírů.

„Tři hodiny jsem neslezl z jeviště a s Pavlem Vítkem jako profesorem Abronsiem jsme celé představení táhli. Nejtěžší bylo zkoušení, říkali jsme si, že to nemůžeme ustát. Nakonec jsme hráli přes 200 repríz. Člověk si na to zvykne. S dobrým parťákem na jevišti to jde samo. Mohli jsme se na sebe spolehnout. Bylo tam také hodně pohybu - šplhání na lávku i skákání,“ popisuje.

I když tráví více času v Praze, stále se považuje za Budějovičáka a jeho domovskou scénou je Jihočeské divadlo.

„Vychází mi ve všem vstříc. Moc si vážím toho, že mě šéf opery nechává budovat kariéru i jinde. Je to těžké zkoordinovat, ale mě baví plánovat a dá se to poskládat. Každý zpěvák v Praze dělá více věcí najednou. Počítají s tím i režiséři, jsou shovívaví. Jeden muzikál by zpěváka neuživil,“ vysvětluje.

V Budějovicích ho diváci kromě Prodané nevěsty uvidí v nejbližší době i v novém muzikálu Zaslaná pošta z pera mladého skladatele Vojtěcha Adamczika. Na jaře ho čeká také role v muzikálu Evita, který nastuduje jihočeská opera.

Když má pár dní v roce volno, využije je k cestování. Jinak je ale pro něj muzika vším.

„Zpívám každý den, takže hlas už ani nemusím speciálně trénovat. Zpívání mě naplňuje. Střídám operu a muzikál, s kapelou navíc vystupuju na svatbách a maturitních plesech. Proto mě to pořád baví. Není to rutina. Každý den mi tak nabízí něco jiného,“ dodává.