Jihočeský kraj přispěje studentům až pěti tisíci na zimní lyžařský kurz

„Výcviku ve škole se nyní nezúčastní třetina až polovina dětí a převážně je to z ekonomických důvodů. Kurz je finančně náročný, stojí kolem sedmi, osmi tisíc a pro rodinu s průměrným platem a třeba dvěma dětmi to není málo. Proto jsme rozhodli, že podpoříme tyto žáky částkou až pět tisíc korun,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská.

V letošní zimě si chtějí krajští radní ověřit, jak bude novinka fungovat. Do grantu vložili částku deset milionů korun a je určený pro krajské střední školy. O příspěvek mohou požádat rodiče, případně sám dospělý student, a to přímo u ředitele školy. Jednou na něj mají nárok středoškoláci a dvakrát žáci osmiletých gymnázií. O přidělení příslušné částky budou rozhodovat sami ředitelé, všechny žádosti mohou na krajský úřad podávat od 2. do 18. ledna.

Ředitel budějovické stavební průmyslovky Vladimír Kostka má žádosti od devíti prvňáků. „Všichni by jeli i bez krajského příspěvku, zálohy už mají zaplacené od září. Ale bude to pro ně příjemný vánoční dárek,“ podotkl.

Kromě podpory sportu je podle hejtmanky důležitá i sociální rovina. „Absence na podobných akcích se může neblaze promítnout do fungování kolektivu třídy, který se tu má utužovat. Nikoli z něj někoho vyčleňovat,“ řekla Stráská.

Kurzy jsou sice součástí výuky, nejsou ale povinné, a řada rodin na ně proto i tak pohlíží. Podle ředitelů základních škol se rodiny, které holdují lyžím, snaží děti dostat se školou na hory i v dalších ročnících, nejen kdy je mají v osnovách. Další žáci zase zůstanou raději sedět doma, a zdaleka to nejsou jen ti, jejichž rodiče si kurz nemohou dovolit. A pak to pokračuje i na středních školách.

„V prvním ročníku máme stovku dětí, na hory je jich přihlášeno 68. Celý prvák jede najednou, aby se děti daly dohromady, ale vždycky tak třída chybí. Některým sportovcům hory zakáže trenér, aby se nezranili, jiní žáci jedou s rodiči, některé rodiny prostě děti k lyžování nevedou,“ popsal Kostka. Budoucí stavaři jezdí tradičně do proslulé sněhové jistoty, rakouského Ski Amadé.