VIDEO: Vzácné Brožíkovo plátno stěhovala z muzea těžká technika

Husitské muzeum mělo obraz zapůjčený od května 2015. Od té doby dílo o rozměrech 405 krát 654 centimetrů zdobilo gotický sál.

„Starou radnici čeká rekonstrukce, obraz proto musí zpět do Prahy. Jednáme o tom, že by se olejomalba do Tábora po opravách vrátila,“ řekl ředitel muzea Jakub Smrčka.

Václav Brožík (1851–1901) patřil k nejslavnějším českým představitelům akademické malby druhé poloviny 19. století. Modernisté potom jeho tvorbu odsoudili jako přežitou.

Své nejslavnější dílo Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém představil Brožík v roce 1883. Střed obrazu tvoří trojice hlavních postav. Vlevo je biskup concordienský, který čte rozsudek a předává Husa světské moci. Mezi ním a Husem sedí na trůnu český a uherský král Zikmund, obklopený knížaty, která nesou odznaky jeho majestátu.

Po dokončení vystavil Brožík obraz na čas ve Francii, potom byl na Staroměstské radnici v Praze, kde si ho mohli zájemci prohlédnout za třicet krejcarů na osobu.

Muzeum čeká oprava střechy i podlah

Horní část Staré radnice na Žižkově náměstí, kde má Husitské muzeum část svých expozic, je zavřená od začátku posledního říjnového týdne, a to do roku 2020. Výstavy v přízemí a podzemní chodby však zůstanou v provozu.

„Bude se opravovat střecha radnice, vnější omítky i okna. Interiéry pak čeká například oprava podlah, českého znaku a galerií,“ podotkl Smrčka.