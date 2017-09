Na Malši v Budějovicích zakotvila kavárna. Možná spustí podnikání u řek

Je to více než dva měsíce od doby, kdy Poslanecká sněmovna schválila prodloužení vltavské vodní cesty až nad Jiráskův jez v Českých Budějovicích. Rozhodnutí může pomoci tomu, že se život na vodě v krajském městě začne naplno rozvíjet.

Jedním z prvních významných projektů je plovoucí Kavárna Vlnna. S nápadem přišel začátkem letošního roku Jiří Borovka, mimo jiné jednatel společnosti Jikord.

„Vychází to z projektu Město a voda z roku 2001, který počítá s oživením břehů Vltavy a Malše. Naší největší motivací je Baťův kanál. Při jeho otevření ho navštívilo jeden a půl tisíce lidí ročně. Nyní tam míří asi sto tisíc návštěvníků. Tohle je taková první vlaštovka, která by mohla řeku nastartovat. Inspirací mi bylo i zahraničí. Stačí se podívat do Francie, Anglie či Holandska,“ věří Borovka.

Kavárnu provozuje jeho bratr Michal Borovka, který podniká v oblasti gastronomie v okolí Vltavy. Provozuje i kavárnu Lanna a stál u zrodu informačního webu Stezka Vltavy.

Kavárna na řece v centru Budějovic je sama o sobě unikátním projektem. „Její stavba se pohybovala v řádech milionů korun. Váží šestnáct tun,“ popisuje Jiří Borovka.

Roční nájemné je 24 246 korun

Podle cedule je zatím ve zkušebním provozu, naplno začne fungovat do dvou týdnů. Součástí je i přístavní molo pro vyhlídkové plavby, půjčovna elektročlunů a šlapadel. Otevřeno je každý den. U Sokolského ostrova bude tři roky.

Na tak dlouho město České Budějovice pronajalo část pozemku, konkrétně 18 metrů čtverečních, který má sloužit k přístupu do kavárny. Provozovatel platí nájem i Povodí Vltavy.

„Společnost A-stav Bohemia, která je vlastníkem uvedené plovoucí kavárny a uživatelem a nájemcem pozemku, na němž se zařízení nachází, hradí pronajímateli, státnímu podniku Povodí Vltavy, roční nájemné ve výši 24 246 korun bez DPH,“ sdělil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy.

Částka se odvíjí od lokality, kde zařízení je. V Českých Budějovicích vychází metr čtvereční ročně na 450 korun.

Provozovatelé se starají i o veřejné záchody

To by mohla být výzva pro další zájemce, kteří by se chtěli do podnikání na řece pustit. Průměrný nájem za metr čtvereční nebytových prostor v centru města je totiž zhruba desetkrát vyšší.

Podmínek pro otevření podniku na vodě je však několik. Dotyčný musí mít vydané povolení od Státní plavební správy, souhlas města, či obce s umístěním mola a zařízení na něm.

Molo musí být ukotveno tak, aby splňovalo požadavky manipulačního řádu pro zdrž, ve které se má nacházet, musí být zabezpečeno proti odplavení v případě povodní. U Vlnny měl vzniknout také chodníček, jak schválila rada města. Podle Jiřího Borovky ale nakonec nebude třeba.

Město se s provozovateli kavárny domluvilo, že se budou starat o veřejné záchody na Sokolském ostrově a budou tam posílat své zákazníky. Po pár dnech od otevření se stav většinou velmi špinavých toalet zlepšil.

Město zatím nemá připravenou konkrétní koncepci toho, jak bude postupovat v momentě, kdy přijde někdo další s podobnou žádostí.

„Na úpravu slepého ramene ale byly v minulosti studentské soutěže. Nyní se jimi zabývá útvar hlavního architekta. Každý takový nápad je oživením. Teď máme v plánu objet s architektem vytipovaná místa v okolí řeky, která by se mohla změnit. Dá se zde pracovat s úpravou plochy, vytvořením odpočinkových zón, míst pro grilování a tak dále. Mimo jiné jde o lokality u Meteoru nebo křižovatky Diamant. Řešíme i Malši,“ přiblížil Konečný.

Nový projekt hodnotí kladně nyní opoziční zastupitel Juraj Thoma (HOPB), který stál u zrodu již zmíněného projektu Město a voda.

„Zdá se, že se to dnes zase posunulo o kus dál. Jsem rád, že Budějovice znovu objevují řeky, protože k městu patří. Je to trochu zakleté místo, protože spousta projektů vydržela třeba jen jednu sezonu. Snad to teď bude lepší. Přál bych si to.“

Nový podnik má však i kritiky. Poukazovali zejména na to, že soukromý podnik město prezentovalo na svém oficiálním facebookovém profilu, a dělalo tak kavárně reklamu zadarmo.