Skupinu obžalovanou z prodeje kilogramů drog odhalil nastrčený agent

11:33 , aktualizováno 11:33

Vězení od dvou do 18 let hrozí trojici Jihočechů, které obžaloba viní z distribuce drog. Podle ní prodali muži ve věku od 29 do 38 let v letech 2015 až 2017 kilogramy marihuany a pervitinu, část omamných látek putovala do Rakouska. Byznys rozbili policisté, když do organizované skupiny nastrčili agenta.