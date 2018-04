Vrchní soud snížil neslyšícímu recidivistovi trest za přepadení na 20 let

Neslyšící Farbar se přiznal k první loupeži, při níž zezadu udeřil chodce cihlou do hlavy. Účast na pozdějším přepadení rakouského turisty popíral, poznal ho však svědek incidentu.

První z přepadení spáchal Farbar jen několik měsíců poté, co vyšel z vězení, kde byl rovněž za loupež. Dne 29. září 2016 nepozorovaně přistoupil k pětačtyřicetiletému muži a po dvou ranách do hlavy mu sebral řetízek a koženou tašku. Odnesl si věci v hodnotě 35 tisíc korun.

Napadený muž se musel podrobit neurochirurgické operaci a pět měsíců byl v pracovní neschopnosti.

Znovu pak Farbar podle spisu zaútočil loni 1. června, když si s komplicem v noci vyhlédli opilého postaršího výletníka z Rakouska. Vylákali ho do odlehlé uličky pod záminkou, že mu ukážou cestu k hotelu. Místo toho mu nastříkali do očí pepřový sprej a povalili ho na zem, kde do něj kopali. Poté mu vzali pas a hotovost 500 korun.

Jejich počínání si však všiml taxikář, který muži přispěchal na pomoc a před přivolanými policisty i později u soudu oba lupiče bezpečně poznal.

Fabar u soudu v lednu 2018

Předseda odvolacího senátu Jan Sváček bdělého svědka pochválil za „nadstandardní splnění občanské povinnosti“. Připomněl také, že taxikář musel na situaci nadvakrát upozorňovat policii, než zasáhla.

Negramotný Farbar, kterému tlumočník převáděl odvolací zasedání do znakového jazyka, trpí podle znalců lehkou mentální retardací. Tvrdí, že na druhé loupeži se nepodílel. Na místě sice byl, přepadení prý ale provedl jeho známý, který mu poté na chvíli vnutil do ruky turistovu peněženku, a proto na ní zůstala Farbarova DNA.

Dříve připustil, že napadeného postříkal sprejem, udělal to údajně ale na pokyn známého, který mu řekl, že „Rakušák smrdí“.

Farbar se u soudu za loupež s cihlou omluvil

Českobudějovický krajský soud původně Farbarovi uložil za první loupež 14 let vězení, za druhou pak 11 let, což v součtu dávalo čtvrtstoletí za mřížemi. Obžalovaný totiž doplatil na to, že mezi prvním a druhým činem byl odsouzen za krádež, a soud proto nemohl za obě loupeže uložit úhrnný trest. Kdyby mohl, hrozilo by Farbarovi maximálně 16 let odnětí svobody.

Odvolací senát označil postup krajského soudu za formálně správný, vedl však podle něj k nepřiměřené výši trestu. Proto vrchní soud Farbarovi snížil odnětí svobody za loupeže na 12 a osm let. Prvnímu z napadených mužů musí lupič nahradit způsobenou škodu 151 tisíc korun, dalších 97 tisíc má zaplatit zdravotní pojišťovně.

Farbar se u soudu za loupež s cihlou omluvil. Podle jeho advokátky upřímně usiluje o splácení škody, což je vzhledem k jeho handicapu a nevzdělanosti problematické. Z vazby prý totiž mohl část peněz ze svého důchodu posílat pouze složenkou, kterou sám nedokáže vyplnit, a spoluvězňům údajně musel za jejich pomoc s vypsáním dokumentu platit.