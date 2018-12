Z kytary přešla na harfu, ale rocku se nevzdala. Hraje na ni v kapele Můra

Martina Fryčová (51 let) Narodila se 30. března 1967 v Dačicích. Dětství prožila s rodiči ve Studené. Absolvovala Gymnázium v Dačicích, poté pracovala v jindřichohradeckém kulturním středisku. Ve 20 letech přesídlila do Prahy, kde pracovala v hudebním vydavatelství. Krátce spolupracovala s pelhřimovskou kapelou Vektor. Dva roky po sametové revoluci se stala harfistkou na volné noze. Od roku 2000 také pracuje na zkrácený úvazek v Městské knihovně v Praze. Roku 2009 se vrátila do Studené. Je podruhé vdaná, z prvního manželství má syna Adama (29 let), z druhého syna Marvina (9). Ve svém pražském období hrála především na společenských akcích.

Když přesídlila do Studené, rozšířila okruh svého koncertování na celé Česko. Hraje klasický přednesový repertoár, melodie z filmů a muzikálů a úpravy skladeb populární a rockové hudby. Před třemi lety stála u zrodu harp-rockového tria Můra.