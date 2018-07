Medvědí stezka na Šumavě je otevřená, u kanálu lesníci stále pracují

Ty z loňského srpna a září se lesníkům podařilo odstranit. Jenže i letos v oblasti Stožecka popadaly další tisíce kubíků dřeva. Lesníci se je snaží urychleně odstraňovat, aby mimo jiné bránili i napadení dřeva kůrovcem.

Nejhorší situace je v okolí Jeleních Vrchů, Hučínské cesty a Rosenauerovy kapličky. Jsou to místa, která jsou v letním období oblíbená především mezi cyklisty.

„Kolem těchto turistických tras se soustřeďuje vytěžené dříví, aktuálně tam čeká na odvoz okolo deseti tisíc kubíků. Dříví se průběžně odváží. Denně tak v této oblasti projede i více než dvacet odvozních souprav, pohybuje se tam lesní technika a v případě silného turistického ruchu, který se tu očekává hned v prvních týdnech prázdnin, tu mohou nastat nebezpečné situace,“ upozorňuje náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava Jan Kozel.

Kombinace turistů, těžké techniky a dalších komplikací spojených třeba s opravou železničního mostu přes Vltavu u Černého Kříže způsobují zejména přetíženost takzvané Vltavské cesty pod Stožcem. A opatření komplikují život i místním.

„Nejde to ovlivnit, dříví je třeba z lesů odvézt, to chápeme. Ale nejprve to byly běžkařské trasy, dnes už to jsou cyklisté, kdo uzavírky pociťují nejvíc. Protože někam nemohou, přesunují se pak na další místa, kde je potom přetlak lidí a není tam bezpečno. Jezdí tady opravdu hodně aut naložených dřevem, silný je i další provoz. Lidé se těšili, že budou moci do lesa, a zatím omezení trvají. Bohužel si myslím, že se to znovu nestihne ani do poloviny prázdnin,“ říká starostka Stožce Drahomíra Stanžovská.

Na nebezpečí na přetížených trasách upozorňuje i vedoucí Informační a strážní služby NP Šumava na Stožecku Luděk Švejda. Ten říká, že lidé často nedodržují ani zákazy, a vstupují tak do míst, kde je nebezpečí největší.

Hrozí nebezpečí úrazu

„Apeluji na všechny návštěvníky, aby respektovali toto omezení. Nejen že se vystavují možné pokutě za jeho porušení, ale hlavně jim zde hrozí nebezpečí úrazu. Bohužel jsem já i moji kolegové velmi často potkávali v uzavřených úsecích cyklisty i pěší turisty, kteří argumentovali třeba tím, že ceduli s omezením přehlédli, nebo přiznali, že ji ignorovali. A co je absolutně nepochopitelné, do zákazu vstupovali rodiče i s dětmi, a dokonce je nechávali lézt na více než tři metry vysoké hromady dříví. To je opravdový hazard s jejich životy,“ podotýká.

Návštěvníci by podle něj měli mít na paměti, že i z jiných a neuzavřených míst Schwarzenberského kanálu a cest v okolí Jeleních Vrchů se bude dřevo zpracovávat a vozit.

V oblasti Stožce a Nové Pece Správa Národního parku Šumava od loňského září dosud zpracovala okolo 150 tisíc metrů krychlových polomového dříví. Drtivá většina dříví ze zásahových částí národního parku je asanovaná nebo odvezená ke zpracování.

„Nutno přiznat, že kůrovcovou gradaci v Česku a mohutné polomy v Rakousku a Bavorsku pociťujeme na Šumavě v podobě přeplněných skladů zpracovatelů dřeva, pil a nedostatku kapacit odvozních souprav. Proto musíme využívat mezisklady dřeva, které máme například na ploše našeho bývalého manipulačního skladu v Nové Peci,“ vysvětluje Kozel.

Pro Správu Národního parku Šumava i pro návštěvníky je podle něj největším problémem, že většina kalamity zasáhla právě jen Stožecko. Ve srovnání s orkánem Kyrill, který v roce 2007 způsobil polomy na celém území národního parku, tak lesníci na Stožecku zpracovali dokonce o třetinu více dříví než po Kyrillu.

Naproti tomu kůrovcem napadených stromů je zatím méně, než se doposud předpokládalo. „I když jeho vývoj byl kvůli teplému a suchému počasí od začátku dubna zrychlený až o čtyři týdny, evidujeme v lesích, které má ve správě Národní park Šumava, pouze jednotky tisíc kubíků kůrovcového dříví ke zpracování,“ dodává náměstek.