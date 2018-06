Změna za 20 milionů. Žáky bude MHD stát dvě stě ročně, seniory desetikorunu

Stačilo půl roku a v českobudějovické MHD se bude opět měnit ceník jízdného. Zatímco loni v prosinci hodně cestujících těžce neslo, že se ruší jízdenky za 13 korun na 20 minut a zůstávají hodinové za 16 korun, brzy bude zřejmě více těch spokojených.

Studenti do patnácti let včetně a senioři od 65 let budou mít nově jízdné téměř zdarma. V MHD nyní neplatí děti do šesti let a důchodci nad sedmdesát roků.

Budějovičtí radní už schválili úpravu tarifu, novinka začne platit od 1. září. Město ze své kasy bude muset vydat dvacet milionů korun ročně navíc, které dá dopravnímu podniku jako součást takzvané prokazatelné provozní ztráty. Podnik je společnost stoprocentně vlastněná městem.

„Změna se týká ještě jedné skupiny, zdarma budou jezdit i držitelé zlaté plakety profesora Janského za čtyřicet odběrů krve,“ doplnil náměstek primátora František Konečný (ANO).

Na začátku si však budou muset oni i studenti nejdříve pořídit průkazku s kuponem za 200 korun, pro seniory bude za symbolických deset korun a pak budou po celý rok jezdit bezplatně. Kupon budou muset každý rok obnovovat.

Někteří opoziční politici se nad návrhem pozastavují. „Kdyby to bylo plánované a s rozmyslem, a ne takto ode zdi ke zdi, tak bych měl pro podobný krok pochopení. Jenže tady před několika měsíci zrušili oblíbené jízdenky za 13 korun. A teď místo toho vyberou jinou skupinu, kterou zvýhodní,“ reagoval opoziční zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Na konci loňského roku město rušení jízdenek vysvětlovalo větším ziskem, díky kterému bylo možné zvednout platy řidičům v průměru o tři tisíce korun. Podle Konečného se daří dobře vybírat daně, a tak si Budějovice mohou úpravu dovolit.

Proti novince byla koaliční ODS. Podle Martina Kuby se mají tyto peníze investovat jinak, a ne je projezdit v MHD.

„Je to předvolební nesystémové gesto. Místo abychom dávali ročně navíc dvacet milionů na rozvoj dětských hřišť, sportovišť či na investice do škol, tak je projezdíme v MHD,“ upozornil Kuba.

Úspora tisíc korun ročně

Zástupci vedení města tvrdí, že novinka může zvýšit počet cestujících v MHD. „A to by měla být naše snaha motivovat k jízdě veřejnou dopravou. Proto jsme se zaměřili hlavně na děti na základní škole a pak také seniory, kteří mnohdy nemají až tolik prostředků,“ navázal náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

A z pohledu matky vnímá rozhodnutí pozitivně třeba i opoziční zastupitelka Petra Šebestíková (TOP 09), která novinku využije pro své tři děti.

„Pro rodiče to bude úleva. Škoda, že budou muset dál nosit kupon, u dětí je často problém, že je ztrácejí,“ řekla Šebestíková. Žákovské jízdné nyní stojí 1 250 korun na rok. Na jedno dítě tak bude úspora činit přes tisíc korun.

Ředitel budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš počítá, že se sleva dotkne přibližně dvanácti tisíc cestujících s dlouhodobými kupony a dalšího přibližně milionu, kteří si zakoupí krátkodobou jízdenku.

„To už je poměrně vysoké číslo. Jestli to do MHD naláká i nové žáky a seniory, to se ukáže až za delší dobu. Když jsme třeba zvýhodnili rodiče s kočárky, tak se to výrazněji projevilo až po dvou až třech letech,“ doplnil Dolejš.

Na úpravy jízdného se ptal v březnu na zastupitelstvu jeho člen Ivo Moravec (Občané pro Budějovice). Od ředitele dopravního podniku dostal písemnou odpověď, kde mimo jiné stálo, že v současné době podnik změnu tarifu nepřipravuje. Dolejš to později vysvětlil tím, že úprava je politickým rozhodnutím vedení města. Podnik loni přepravil 38,6 milionu cestujících.