Mighty Sounds odhaluje hvězdy, do Tábora zamíří Dog Eat Dog i Total Chaos

Jedním z hlavním taháků je americká kapela The Casualties, která se na festival vrátí už potřetí. Streetpunková parta od svého vzniku v roce 1990 vydala jedenáct alb, poslední vyšlo před pár dny.

Do Čech se také ráda vrací další zámořská ikona, energičtí Dog Eat Dog. „V České republice je kapela jako doma, má tu velké zázemí, spoustu fanoušků i kamarádů a to i v rámci sestavy kapely. V Evropě s nimi saxofonové party hrají právě čeští muzikanti z kapel Jet8, The Chancers nebo Discoballs,“ popisuje mluvčí festivalu Markéta Štechová.

Mighty Sounds na táborském letišti Čápův dvůr láká i na ruské Moscow Death Brigade, kteří ve své tvorbě mísí hardcore, rap a elektronickou hudbu. Fanoušci rychlého a melodického punku se mohou těšit na kanadskou formaci Mute. Organizátoři zveřejnili v uplynulých dnech další jména: na jih Čech zamíří bosenská kapela Dubioza Kolektiv míchající reggae, dubu a rocku či punková parta Total Chaos z Kalifornie. Přijedou i Mono and Nikitaman, Los Fastidios či New York Ska-Jazz Ensemble.

Zájemci už si také mohou zakoupit lístky za nižší ceny. Prvních tisíc kusů vstupenek za nejnižší cenu vyprodali organizátoři už během prvních pár desítek hodin od spuštění předprodeje.

„Nyní lze lístek na patnáctý ročník pořídit za 1 500 korun, a to jak na stránkách festivalu, tak v předprodejní síti GoOut. Ve vybraných kamenných prodejnách pak jsou k dispozici designové hard tickety za nejnižší cenu,“ říká Štechová.

Podrobnosti o jednom z největších českých festivalů, na který každý rok dorazí více než deset tisíc fanoušků z celé střední Evropy, najdou zájemci na webových stránkách www.mightysounds.cz.