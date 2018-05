Ministryně kultury? Jsou to zatím jen spekulace, říká hejtmanka Stráská

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská je považována za hlavní favoritku na ministerstvo kultury. „Já si myslím, že jsou to všechno spekulace, a nechci je komentovat,“ říká.

Ale slyšela jste o tom, že?

Samozřejmě. Ptá se mě mnoho lidí, ale znovu říkám, jsou to spekulace.

Kdyby vás spolustraníci přece do vlády prosadili, kdo by vás nahradil na hejtmanském postu?

Pak jsou to zase spekulace, já napřed musím chtít. Žádnou stranickou diskusi jsme o tom nevedli a tohle je záležitost především sociální demokracie. Já vyčkám na oficiální stanovisko naší strany a pak se můžeme bavit o dalších věcech, přijdou-li v úvahu.

Jaký máte názor na menšinovou koaliční vládu ANO s ČSSD s podporou KSČM?

Sociální demokracie po svém velmi bídném výsledku má možná, a žádná z těch cest není dobrá, v té vládě větší naději na prosazování programových cílů. Pro mě je vláda především příležitostí prosazovat programové cíle sociální demokracie. Proto nechci mluvit o personáliích, podle mě jsou v této chvíli druhotné. A tím pádem z toho logicky vyplývá, že se přikláním k tomu, aby ČSSD do té vlády šla. Byť z minulého období má určité negativní zkušenosti, ale ty byly spíš dány lidmi.

Měl by se do vlády zapojit exhejtman Jiří Zimola?

Má tolik zkušeností, že by bylo dobré, kdyby se jeho nejznámější jihočeská tvář objevila ve vládě. Nicméně, rozumím jeho rozhodnutí, že se chce věnovat straně. Podle mě jsme došli tam, kde jsme, právě proto, že se sociální demokracii nikdo nevěnoval. Jestli se chceme znovu stát výrazným politickým subjektem, nikoli stranou na okraji politického spektra, je třeba zintenzivnit tu stranickou práci.

Dokážete odhadnout, jak dopadne hlasování v referendu o vstupu do vlády na jihu Čech?

Celostátní výsledek bude velmi těsný, ale jsem přesvědčená, že Jihočeský kraj bude hlasovat pro. Alespoň tak z těch organizací hlas zní, byť znovu říkám, že ani jedno řešení není dobré.

To není nikdo v regionu proti?

Pokud vím, zásadně proti je pouze poslanec Ondřej Veselý. Je z písecké organizace, kde může jeho stanovisko do určité míry převládnout.

Jak budete v referendu hlasovat vy a budete do místních organizací dávat nějaké doporučení?

Já budu hlasovat pro, byť sama v sobě si ty věci stále rovnám. Doporučení dávat nebudu. Měli jsme členskou schůzi a pověděli jsme si všechny argumenty pro i proti. Podle mě si členové sociální demokracie sami srovnají v hlavě to, co považují za důležité, a rozhodnou se podle toho.

Co vlastně sociální demokracie sleduje vyhlášením referenda o tak důležité věci, jako je vstup do vlády?

Poprvé pouštíme členy do takhle důležitého rozhodování a může to ukázat, že sociální demokracie nabrala trochu jiný směr. Že už nejde jen o pozice nahoře, ale že vedení strany není lhostejný názor členů strany. A jsem přesvědčená, že ty problémy a náš propad nastal právě proto, že jsme se zaměřili na výkonnou moc, a tím pádem se nevěnovali stranické práci. Takže cesta zpátky na vrchol vede jen přes práci s lidmi.