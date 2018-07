Z ruiny zámku Mitrowicz je opět barokní skvost, obnova trvala deset let

Během povodní v roce 2002 tam čtrnáct dní stála voda ve výšce tři a půl metru. Předtím v areálu zase jezdily traktory. Komunisté totiž z hospodářských budov udělali JZD.

Barokní zámek byl v tak žalostném stavu, že málem zmizel z mapy Jihočeského kraje. Z vybavení se nic nedochovalo, zůstalo jen devět kachlových kamen. Zašlou slávu připomínaly pouze unikátní fresky často překryté tapetami.

Letos je to deset let, co se společnost Mitrowicz pustila do náročné obnovy zdevastované památky. A hlásí, že už je téměř před koncem celkové záchrany.

„Areál byl zarostlý nálety, nebyly zde inženýrské sítě, kanalizace, odvodnění, většina budov byla staticky narušena. Důležité bylo obklopit se správnými lidmi a odborníky. Kladli jsme na výběr dodavatelů veliký důraz, většinou jsme měli štěstí a dobrý čich. Mnoho z nich je s námi celých deset let. Například Vyšší odborná restaurátorská škola v Písku, která nám výrazně pomohla při obnově a restaurování,“ líčí Michal Bedřich, manažer areálu a zástupce společnosti Mitrowicz.

Upozorňuje, že dát původní renesanční tvrz přestavenou na barokní zámek do stavu, aby prošla kolaudací 21. století, není úplně jednoduché. Vše je kombinací filantropie, úcty k památkám i odvahy.

Historie V roce 1565 vyrostla na místě renesanční tvrz. V roce 1704 přišel statek do dražby a dostal se do vlastnictví hraběte Františka Wratislava z Mitrowicz. V letech 1737 až 1741 František Karel Wratislav se svou manželkou Marií Annou Kinskou dali sídlu barokní podobu a přistavěli i kapli sv. Anny. Z konce 18. století pocházejí nástěnné malby v prvním patře zámku. Další úpravou prošel areál v roce 1840, v roce 1875 vznikla rodinná krypta. Ve 40. letech minulého století byl statek znárodněn. V budovách areálu sídlilo JZD, v zámku byl depozitář muzea a komplex chátral. Po roce 1989 získaly zámek zpět dědičky rodu, které majetek rozprodaly. Od roku 2008 je ve vlastnictví společnosti Mitrowicz.

„Řešíte, jak citlivě projít kanalizací či odpadem, kde jsou barokní klenby, jak řešit vytápění či ochranu, jako je elektrický požární systém, nebo jak zakomponovat elektrické zásuvky i vypínače. Musíte vždy najít funkční řešení důstojné památce. Když byla šance na záchranu, tak jsme do toho šli. Například okenní tabulky, které měly už novodobé sklo, jsme vyměnili zpátky za mačkané, které umí v republice vyrobit už jen pár lidí,“ popisuje Bedřich.

Nedochovaly se žádné dokumenty

Vše začalo v roce 2008 koupí zámku, který nebyl nikdy přístupný veřejnosti. První práce spočívaly v mapování historie a hledání dokumentů. Těch se ale moc nedochovalo. Následovala spousta průzkumů – stavebně-historický, dendrologický, restaurátorský, hydrologický, mykologický... Dále bylo nutné staticky vyhodnotit všechny budovy a udělat posouzení vlivu na životní prostředí. To vše ve spolupráci s památkáři, projektantem, architektem a dalšími odborníky.

Po vyhodnocení a zpracování všech průzkumů byla absolutní prioritou záchrana kaple sv. Anny. Hrozilo jí zřícení, krov byl v havarijním stavu a celá střecha s věžičkou tlačila na kopuli.

„Musela se kompletně rozebrat střecha a speciálním jeřábem sundat věžička na zem. Kolem kopule se vybudoval železobetonový věnec, doplnily a vyměnily se poškozené trámy a věžička se mohla vrátit opravená zpět i s kompletně novou střechou z bobrovky. V roce 2010 začala práce také v suterénu zámku. Tam byla veliká vlhkost a na zdech byl do téměř dvoumetrové výšky modrý beton z doby, kdy se stavěla nádrž Orlík. V suterénu se kopalo do metrové hloubky, prováděla se drenáž a odvětrání kolem zdí, vše za účasti archeologů,“ říká Bedřich.

Následovalo restaurování interiéru a kachlových kamnech. Odborníci ale mohli pracovat jen za dobrých klimatických podmínek od května do října. Další stavební práce se přesunuly ze suterénu do prvního patra.

Na zámku Mitrowicz skončila desetiletá náročná obnova. Na snímku je první patro s unikátními freskami.

Tam jsou výpravné fresky zobrazující výjevy ze života Václava Wratislava z Mitrowicz zvaného Tureček. Ten se v roce 1591 vydal s poselstvem císaře Rudolfa II. k tureckému sultánovi v Cařihradě. Obvinili ho však ze špionáže, zatkli a mladý panoš strávil rok a půl na galejích a dva roky v nejhorším tureckém vězení – Černé věži, které se přezdívalo hrob živých. Své zážitky po návratu zaznamenal v češtině do čtivého cestopisu.

Unikátní nástěnné malby však komunistický režim málem zcela zničil. Byla v nich vysekaná elektřina, přes některé byly nalepené růžové tapety se silnou vrstvou lepidla. Barokní dubové parkety i táflování bylo také v havarijním stavu. To vše museli restaurátoři napravit. Současně se pracovalo v areálu, kde se budovaly veškeré inženýrské sítě i odvodnění celého parku.

Na zámku Mitrowicz skončila desetiletá náročná obnova. Na snímku je zámecký park během prací.

„V roce 2012 jsme se pustili do vyčištění areálu od navážky. Některé bývalé hospodářské budovy nebylo možné už bohužel zachránit, museli jsme je odstranit stejně jako panelové cesty nebo bývalé nadzemní elektrické vedení. Dohromady bylo z areálu odvezeno téměř sedm tisíc tun suti a navážky,“ vypočítává Bedřich.

Pro temperování památky majitelé vybrali tepelné čerpadlo. „V interiéru je mikroklima velice důležité. Temperování výrazně pomohlo urychlit restaurování na nástěnných malbách a táflování,“ podotýká Bedřich.

Do obnovy kaple svaté Anny se pustili v roce 2014. Bylo nutné zbavit ji vlhkosti a dřevokazné houby. Zajistilo to ozařování trámů a stěn mikrovlnami, které zničí plodnice až do metrové hloubky.

Podpora od státu byla minimální

O rok později už zámek přivítal první turisty ve zkušebním provozu. Zároveň začalo čištění pivovarských sklepů a odvodnění, ručně se odkopalo téměř 200 kontejnerů. Následovalo restaurování stropní fresky v kapli.

Na jaře 2016 se majitelé pustili do obnovy zámeckého parku podle návrhu zahradního architekta Ferdinanda Lefflera ze studia Flera. Celkově bylo vysázeno více než 8 500 sazenic, padesát stromů a bylinková zahrádka.

To vše už v hlavní ostré sezoně v roce 2016 vítalo návštěvníky, kteří s průvodcem vyráželi i na prohlídky zámku. V létě je bavila také divadelní představení v areálu nebo ohňová show.

V uplynulých dvou letech už zbývalo dokončit obnovu kaple, rozšířit odpočinkovou zónu u jezírka, vysázet dalších 1 500 sazenic, vytvořit habrový labyrint i netypické dětské hřiště.

Celkový výsledek působí ve srovnání se stavem před deseti lety neuvěřitelně. Však se také zámek Mitrowicz stal loni na podzim vítězem soutěže TOP destinace ČR v kategorii Fénix – kompletně zachráněná památka pořádané organizací Czech Tourism.

Obnova areálu si každý rok vyžádala milionové investice. „Finanční podpora od státu na obnovu památky je bohužel minimální. Jsme zhruba na deseti procentech, podpořil nás jen Jihočeský kraj a ministerstvo kultury,“ dodává Bedřich.

Kromě prohlídek pořádají na zámku několik akcí. Například Mariánskou pouť nebo Slavnosti Wratislava z Mitrowicz. Celý areál je možné si také pronajmout. Třeba na svatbu i firemní akci. A nebo si jen udělat piknik s rodinou u jezírka a relaxovat v houpací síti.

Zámek je v hlavní sezoně otevřený denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Základní vstupné je 130 korun.