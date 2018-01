Vandal počmáral kapli ve Vožici, na jejíž opravu se složili místní

Chtěl škodit a to se mu povedlo, komentuje rozhořčeně starosta Mladé Vožice. Kapli Nanebevzetí Panny Marie, pro místní dominanta a takřka mytické místo, zohavil modrým sprejem neznámý vandal před několika týdny.

Historická stavba ze 17. století, k níž vede křížová cesta, stojí na kopci ve středu města obklopená lesoparkem. Škoda za poškozenou fasádu se vyšplhá zřejmě na stovky tisíc korun. Kdo pohromu způsobil, nikdo netuší.

„Kaple se v průběhu několika posledních let obnovovala za miliony korun. V průběhu roku sice není přístupná veřejnosti, ale koná se tam řada akcí, místní farníci si to tady vzali za své. Jsme na kapli pyšní, myslím, že většina místních kluků u ní dala svému děvčeti první pusu. Mladovožičtí jsou patrioti, proto nás tahle událost hodně poznamenala,“ vysvětlil starosta Jaroslav Větrovský.



Na rekonstrukci kaple přispívali během let všichni místní. Nadace sdružení za záchranu kaple vybírala peníze a nemalou měrou se tak na jejím znovuzrození podílel každý, kdo v okolí žije. Město teď bude muset vrátit kapli do původního stavu ze svých peněz. „Neznám nikoho z Mladé Vožice, kdo by nepřispěl. Je to plivnutí do tváře. To jsme ještě chtěli kapli nechat nasvítit jako se to dělá u sakrálních staveb třeba v Rakousku. Budeme čekat na výsledky vyšetřování a souběžně s tím budeme muset fasádu obnovit,“ dodal Větrovský.



Pachateli, který se vyřádil na kapli a blízkém vodojemu, hrozí až roční vězení. „Policisté po vandalovi pátrají a prověřují získané informace. Místní hlídky zvýšily dohled nad místem,“ uvedl Miroslav Doubek, mluvčí policie. Není to poprvé, co někdo znesvětil duchovní památku v malém městě na Táborsku. Policie tu v minulosti také řešila několikrát vykradenou pokladničku vedle kapličky, v říjnu loňského roku zloděje dopadla.



Jednou za rok se v kapli koná hlavní poutní bohoslužba v polovině srpna, několikrát do roka se zde konají výstavy, dále velikonoční nebo vánoční akce s betlémským světlem. „Jde o místo určité piety, stavbu, kterou stvořili naši předkové. To, co se zde stalo, je bohužel jen obrázkem současné kultury společnosti,“ svěřil se duchovní Jaroslav Karas z místní farnosti.