VIDEO: Mládě vzácného medvěda plavého skotačí ve výběhu hlubocké zoo

Medvěd plavý je velmi vzácný a v přírodě kriticky ohrožený poddruh medvěda hnědého. Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou má jako jediná ve střední Evropě chovnou skupinu těchto medvědů tvořenou dvěma samicemi a jedním samcem.

Statné medvědici ve skalnatém výběhu hlubocké zoo se plete pod nohama neposedné mládě. Rozlehlý členitý terén se nedá srovnat s tmavým brlohem v zázemí, v němž se na nový rok narodilo a až do půlky dubna nic jiného nepoznalo.

Teď se všechno snaží rychle dohnat. Jenže je toho najednou nějak moc, a nebýt obezřetné medvědice, mohlo by se snadno dostat do potíží.

Poprvé otevřeli chovatelé brloh v pondělí odpoledne. Medvědice spokojeně vyběhla ven, ale byla dost ostražitá. Hned se postavila na zadní a zkoumala, zda odněkud nehrozí nebezpečí.

Medvídě, které ji následovalo na denní světlo, bylo hodně opatrné, nový svět si osahávalo pouze pod máminým břichem. Neustále se jí motalo pod nohama.

„Ale během chvíle to tu začali prozkoumávat. Mládě nejdřív spadlo do bazénu, tak ho musela medvědice učit, že tak se medvěd rozhodně nejde vykoupat. Ukázala mu, že do bazénu se leze po zádech po zadku a medvídě to napodobuje,“ popsal chovatel šelem Martin Drha.

Další dovedností, kterou se mládě od matky nadšeně učí, je hrabat v zemi. Co kdyby tam bylo náhodou něco dobrého k snědku? Medvídě napodobuje matku i při lezení po skalách a mřížích, ale jako každé mládě to dlouho nevydrží a raději začne s matkou dovádět.

Z křehkého pouze pár set gramů vážícího holátka se proměnilo na mrštného přibližně 7,5 kilogramu vážícího hnědého chlupáče s bílou náprsenkou.

Návštěvníků, kteří ho zvědavě okukují, si zatím nevšímá. Jen když jsou moc hluční, stahuje se od nich rychle co nejdál. Jako vždycky s medvědicí v zádech.

Z nadšených komentářů o méďovi se ve čtvrtek dopoledne vymykal ohlas ze skupinky sedmáků z jedné táborské školy. „Bůhví, s kým to medvědice měla. Protože on je hnědej a ona je bílá,“ vtipkoval jeden z chlapců.

Ve výběhu se střídají s druhou samicí

Pro hlubocké chovatele jsou ale pokroky medvědího samečka velkým úspěchem. Jedny z nejvzácnějších medvědů totiž nechovají dlouho. Samce Altaje přivezli z ruské Zoo Jekatěrinburg v roce 2014, rok po něm přicestovaly z Dušanbe z Tádžikistánu dvě samice Zuchro a Gul. Matkou medvíděte je osmiletá Gul.

„Jsme jediná zoo ve střední Evropě, která tohoto medvěda chová a ještě se nám ho povedlo rozmnožit, je to super. Je to složité, protože medvědů plavých je v zoo hrozně málo. Víme, že ve všech zoo světa je jich padesát a v Evropě pouze pět, teď s našim medvídětem šest a z toho tři dospělí jsou u nás, takže se velice těžko sestavuje nějaký další chovný pár,“ popsal zástupce ředitele hlubocké zoo Roman Kössl.

A protože medvědi nežijí v párech a samice vychovává medvíďata sama, musí tomu chovatelé v zoo přizpůsobit podmínky. Medvědici s mládětem uvidí návštěvníci ve venkovním výběhu denně zhruba od 9 do 14 hodin, poté je tam střídá druhá medvědice. Samce Altaje převezli chovatelé do svého zázemí v Rozovech u Temelína. Bude tam žít, dokud bude medvídě s matkou, takže minimálně dva roky.