Kapli v Mladé Vožici počmárali dva mladíci, škodu budou muset zaplatit

Čmáranice na památce ze 17. století se objevily těsně před loňskými vánočními svátky. Modrou barvou v tu dobu neznámí pachatelé posprejovali kromě kaple stěny Božího hrobu a fasádu městského vodojemu. Škoda na majetku dosáhla částky 50 tisíc korun.

Policistům se na začátku května podařilo vypátrat viníky. „Dvojici místních mladíků nezbylo, než se pod tíhou důkazů přiznat. Svého jednání nakonec litovali,“ informoval policejní mluvčí Miroslav Doubek, který nechtěl říct jejich přesný věk, ale naznačil, že jim bylo kolem dvaceti let.

„Jsem velmi rád, že to tak dopadlo. Pro všechny Vožické to je velmi citlivá záležitost. Kaple obklopená lesoparkem je pro nás symbolická a bylo to nepříjemné i z toho důvodu, že se lidé skládali přes nadaci na záchranu této stavby. Vzhledem k tomu, že jsou pachatelé známi, budeme po nich škody zřejmě vymáhat,“ reagoval starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský.

Kaple je v současnosti stále posprejovaná. V nejbližší době ale město chystá nápravu.

„Čekali jsme, až pokročí vyšetřování. Už jsme objednali barvu, která by nápisy měla zakrýt. Obnova nás vyjde až na stovky tisíc korun. Je možné, že nátěr se bude muset dělat kompletně celý znovu,“ upozornil Větrovský.

Za poškození cizí věci hrozí oběma mladým mužům až rok vězení. O vině rozhodne soud.

Není to poprvé, co někdo poničil církevní památku v malém městě na Táborsku. Policie tu v minulosti také vyšetřovala opakované vykrádání pokladničky vedle kapličky, v říjnu loňského roku zloděje dopadla.

