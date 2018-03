Mladý návrhář rozjíždí módní značku na jihu Čech, ale studuje v Anglii

Před nedávnem představil nový projekt, svou vůbec první kolekci, která je úzce spojena právě s Jihočeským krajem. „Produkty jsou inspirované elementem vody. Připadalo nám to nejvíc příhodné pro tento region. Využili jsme minimalistické potisky, na oblečení najdete například rybičku, maják nebo vlnu,“ vypráví 20letý Flíček.

Sám se k módnímu návrhářství dostal právě v oblasti rybníků. „Studoval jsem ho na Obchodní akademii, Střední odborné škole a odborném učilišti v Třeboni. Tam jsem se zamiloval a dá se říct, že našel smysl života,“ říká s nadšením. Před maturitou vybíral vysokou školu, ale v Česku ho žádná nezaujala, tak vyzkoušel Anglii. Z pěti přihlášek byl úspěšný čtyřikrát.

Začíná s tričky, mikinami a dámskými kardigany

Nakonec si vybral Arts University v Bournemouthu. A na dálku se podílí na fungování firmy. Součástí vůbec první kolekce jsou například unisex trička, mikiny či dámské kardigany. Logo značky South Elements zdobí kromě vody ještě další tři elementy. Podle nich budou vypadat nadcházející kolekce.

Dát dohromady celou kolekci není jednoduché, obzvlášť, když Milan žije 1 500 kilometrů od rodného Lišova. S kolegou Miloslavem Šnejdarem komunikuje většinou přes Skype. Do Česka dojíždí jen o Velikonocích, Vánocích a o prázdninách.

„Všechno začíná nápadem. Teď se držíme loga, takže první kolekce jsou jasné. Pak se zpracovávají návrhy a konstrukční střihy. Musí se měřit, na papíře vznikají střihy velikostí od S do XL a následně vznikne jedno zkušební triko. Na něm zjišťujeme, co chybí, co je dobře, co je třeba upravit a tak dále. Jsou to důležité detaily. Pak už vznikne technologický nákres, který se konečně dá švadleně,“ vysvětluje Flíček.

Oblečení vzniká u Jany Leštinové ve Štěpánovicích poblíž Budějovic. Oba mladíci švadlenu hledali dlouho. Své produkty totiž chtějí spojit s regionem, jak to jen půjde.

Stoprocentní bio bavlna

Výrobky značky South Elements jsou ze stoprocentní počesané BIO bavlny splňující mezinárodní certifikaci GOTS. „Je to důležité, protože látky nejsou barvené, a tak nemohou škodit životnímu prostředí. Dbáme na to, aby neměly takové vedlejší účinky. Když si totiž kupujete džíny v některých řetězcích, zanechávají biologickou stopu. My nechceme narušovat životní prostředí. Zároveň se snažíme, aby bylo oblečení maximálně pohodlné,“ líčí Flíček.

Život v anglickém Bournemouthu si 20letý student užívá. Většinu času tráví ve škole, což mu ale podle svých slov nevadí, protože si studium oboru Fashion & Design užívá. Ve volné čase surfuje a rád by se znovu věnoval taekwondu.

„Lidé jsou tady víc uvolněnější. Jsou hodně pozitivní a milí, což už na univerzitách bývá. Ale mládež v Česku je o něco vyspělejší. Sám nevím, čím to je. Většina mých vrstevníků ví, co chce dělat, což tady nepozoruji,“ přidává své postřehy.

Nyní ho čeká navíc cesta do Šanghaje, kam ho poslala univerzita. Je jedním z deseti vybraných studentů, kteří mají během tří měsíců vytvořit s deseti studenty z Číny kolekci pro fashion week v roce 2019. „Vážím si toho. Ředitel si dělal legraci, že je smutné posílat z Anglie Čecha,“ uvědomuje si usměvavý návrhář.