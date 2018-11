Dva jihočeské mosty jsou ve špatném stavu, ukázala kontrola. Čeká je oprava

Po obou mostech den co den projedou tisíce vozidel. Jeden je nedaleko Kaplice na hlavním tahu z Budějovic k rakouským hranicím, druhý za Čimelicemi na cestě z Písku do Prahy. Oba mají jedno společné - jsou ve špatném stavu.



Protože jsou na silnicích prvních tříd, spravuje je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které už má naplánované jejich opravy.

Ministr dopravy Dan Ťok nechal před pár měsíci po pádu mostu v italském Janově mimořádně zkontrolovat železniční i silniční mosty napříč republikou. Výsledkem je, že 126 staveb je problematických. Jihočeský kraj dopadl poměrně dobře, přesto zde ještě čeká desítky staveb v dohledné době podrobnější průzkum.

Na mosty u Kaplice a Čimelic se však chce ŘSD vrhnout co nejdříve. „Most na křížení se železnicí u Netřebic na Kaplicku na tom není dobře. Máme už připravený projekt a financování opravy by také nebyl problém.

Jeden ze dvou mostů v kraji ve špatném stavu stojí u obce Nerestce na tahu mezi Pískem a Prahou.

Horší je to s naplánováním objízdných tras. Někteří starostové příliš nechtějí, aby se v době prací jezdilo přes jejich obce či města,“ konstatovala Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovické správy ŘSD.

Přesto je podle ní nutné, aby vybraná firma provedla generální opravu nejpozději v roce 2020. Objížďka by mohla vést například přes Český Krumlov, ale právě tam mají s dopravou už dost komplikací, takže bude záležet, jak dopadnou nadcházející jednání.

Pokud by došlo na úplnou uzavírku, trvala by čtyři měsíce, což je podle Hruškové lepší varianta. Druhou možností je dělat opravu po částech na dvě poloviny, což by znamenalo o něco menší omezení, ale akci by to protáhlo na přibližně sedm měsíců.

Na opravu čeká i Podolský most přes Vltavu

Druhá rekonstrukce je naplánovaná u mostu na silnici I/4 u obce Nerestce poblíž Čimelic na tahu mezi Pískem a Prahou. Na ni se má dostat příští rok a ředitelství už má v tomto případě dokonce i vysoutěženou firmu, která práce provede. I tam nyní ladí, kudy povedou objízdné trasy. Opravovat se bude most přes řeku Skalici.

Dále se hodlá ŘSD podrobně podívat na stav 51 mostů v Jihočeském kraji. „Nejedná se ale o nic dramatického, žádný není na spadnutí. Jde o to, abychom provedli důkladnou diagnostiku. Dělá se to nyní napříč celou republikou. Také proto se nám nejspíš do výběrového řízení nepřihlásila žádná firma, jsou vytížené. Soutěž tak budeme muset opakovat,“ vysvětlila Hrušková.

Diagnostika se má týkat především mostů stavěných z takzvaného předpjatého betonu, stejně jako v Janově. Průzkumy budou stát miliony korun, mají například odhalit, zda je před korozí dostatečně chráněná kovová část stavby a podobně. Rozsáhlé kontroly se netýkaly jen silničních, ale také železničních mostů.

„Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) již provedla kontrolu všech s nosnou konstrukcí z předpjatého betonu, které má ve své správě. Celkem se jednalo o více než 160 mostů. Jak jsme zjistili, žádný není v takovém stavu, který by znamenal ohrožení provozu vlaků,“ ujistil Marek Illiaš, mluvčí SŽDC.

Na základě kontrol i tato státní organizace vytipovala několik desítek staveb, které bude podrobněji zkoumat. Illiaš dodal, že je to především preventivní opatření. „Na přesném seznamu teprve pracujeme,“ doplnil. Za nejproblematičtější považují odborníci mosty postavené od 50. do 70. let minulého století.

Z velmi známých staveb se před časem ve velkém opravoval například Žďákovský most na Písecku, práce tam skončily vloni. Má novou izolaci, odvodnění, zábradlí a mostní závěry. Hotová je i protikorozní ochrana ocelových částí a sanace betonových pilířů.

Dostat se pak má na most Podolský rovněž na Písecku. Architekty ceněná „Brána do nebe“ potřebuje zásah, na který by mohlo dojít v roce 2020. Bude to velmi náročná a komplikovaná akce rovněž včetně naplánování objízdných tras. Největším problémem je, že je na mostě zavěšený plynovod, což současné normy zakazují. Potrubí se proto musí přeložit.