Na jihu Čech je 18 mostů ve špatném stavu, ale řidiče to neomezuje

Jihočeské mosty ve velmi špatném stavu za rok 2017 Českobudějovicko - most nad železniční tratí v Trocnově, most přes přepad rybníka Peňský před Municemi, most přes potok v Bohunicích, most přes potok Strouha před obcí Jeznice, most přes Dobrovodskou stoku na Dobré Vodě u potravin Českokrumlovsko - most přes Malši U Houdků, most před Rožmberkem, most před Hněvanovem Písecko - most nad I/4 u Mirotic, most v Božeticích Prachaticko - most přes Vltavu -Františkov, most přes potok u Horské Kvildy, most přes potok Naháč před Sv. Máří, most přes Smrčinský potok za Novou Pecí Strakonicko - most v Bílsku Táborsko - most přes potok v obci Mlýny, most přes potok za obcí Kloužovice, most přes Bechyňský potok před obcí Borkovice