Kádr je mixem reprezentantů a bojovníků, říká kouč budějovických juniorů

Už jste úspěch dostatečně oslavil?

S klukama jsme měli spousty času po finále, protože jsme čekali asi do půl sedmé na vyhlášení výsledků. Dali jsme si oběd a pak poseděli všichni v centru Ostravy. Kluci pak oslavovali ještě v autobuse cestou domů. Já jsem se s kolegou Milanem Dančišinem musel ještě přesunout na druhý turnaj do Znojma, takže jsme se domů vrátili v pondělí v noci.

Jak těžká byla cesta za titulem?

Byli jsme na to připravení od začátku sezony, už vlastně od května jsme měli velice těžké tréninky. Vše k tomu směřovalo. Velkou přípravu jsme zařadili až týden před play off, a kluci tak byli dobře nachystaní. Kádr byl dostatečně široký a po čtvrtfinále jsme si říkali, že už potřebujeme vyhrát jen čtyři zápasy, což už se nám v sezoně párkrát povedlo.

Kdy jste vy osobně začal věřit, že by se to mohlo povést?

Já jsem sílu kádru viděl už v létě, když jsme ho skládali. V přípravě jsme dokázali vyhrát dva turnaje ve Znojmě a v Budějovicích. Kluci vypadali moc dobře a hlavně je to bavilo, měli od začátku dobrý kolektiv.

Tým jste chválil už po finále v televizním rozhovoru. Byla to ta nejlepší parta hokejistů, kterou jste zatím trénoval?

Asi ano, vedla k tomu vlastně dvouletá cesta. Kluci se přesvědčili, že pracovitostí a touhou trénovat, což je nejtěžší a hodně to bolí, se dá něco dokázat. A v neděli si to jen potvrdili.

Kromě týmové práce a dobrého kolektivu, co ještě rozhodlo o tom, že mají Budějovice dorostenecký titul?

Z dobrého kolektivu vždycky vyplavou i dobré individuality a ty tam jsou. Tým je složený z hráčů, kteří mají předpoklady hrát dobré přesilovky, a naopak tým musím doplnit těmi, kteří nám pomohou v oslabeních. Máme úžasného kapitána (útočník Michal Silný), který třeba padal do střel. Kádr je dobrým mixem reprezentantů a bojovníků.

Co bude s týmem dál?

Nevypadá to s ním špatně. Tým se posune o věkovou kategorii výš, doplní se o jeden ročník navíc. Ale jako vždycky si kluci budou muset svoje místa obhajovat a vybojovat.

A vy, budete dál trénovat starší dorost?

Systém soutěží se pro další sezonu mění, zůstává jen dorost a juniorka. Co bude se mnou, se časem ještě uvidí.

Jak moc je rozdílné trénovat mladé kluky a dospělé hráče v A-týmu?

Rozdíly jsou samozřejmě v biologickém věku, ale i v myšlení. Můžeme mluvit i o přístupu k těm dětem. Když se vrátím ke staršímu dorostu, tak mají jednak obrovskou fyzickou a jednak i psychickou zátěž. Ti kluci do toho všeho musí ještě zvládat školu, takže od šesti ráno jsou na zimáku a domů nebo na internáty se vrací až v osm, devět večer. To je záhul, který profesionální hokejista nemá. Navíc mladíci mají motivaci, chtějí se zlepšovat a makat. To dospělí také, ale už tam nemusí být takový ten živelný elán. U dospělých zase do hokeje zasahují jiné vlivy, rodina, cestování a podobně. O to je to možná u mládeže trochu jednodušší.

Jste ten typ trenéra, který si hlídá u hráčů i školní docházku, prospěch a podobně?

U nás je škola vždycky na prvním místě. Důležité je také to, že si společně se školami hlídáme blížící se čtvrtletí a pololetí. Pan Liška a paní Beránková, kteří nám s tím pomáhají, obešli ze začátku školního roku všechny školy a domluvili se s třídními učiteli na hlídání známek.

Budete podávat informace novému trenérskému štábu A-týmu Motoru ohledně hráčů z vašeho kádru?

Co se týká Venci Prospala, tak on s týmem, který teď získal titul, hodně žije. Prakticky už dva roky se s klukama potkává, s námi je téměř pořád v kontaktu a hráče zná skoro tak dobře jako já. Venca moc dobře tedy ví, na koho by si mohl myslet při stavbě týmu u áčka.

Jak velký úspěch je titul starších dorostenců pro budějovický Motor?

Letos jsme neměli moc úspěšnou sezonu (A-tým vypadl v semifinále play off s Kladnem), tak je fajn celému klubu prospět tímto titulem. Po dlouhé době kluci pro Motor něco udělali a já doufám, že to byl velice příjemný pocit pro všechny okolo.