Jihočeské domácnosti v mrazech spotřebují až dvojnásobek uhlí a dřeva

Čísla na elektroměrech i plynoměrech se točí rychleji, kotle ve sklepech jsou rozpálené, až nadskakují. Na některých místech Jihočeského kraje klesala teplota v posledních dnech až k minus 20 stupňům Celsia.

Pro většinu domácností to znamená, že je nyní vytápění stojí až dvojnásobek proti dnům, kdy je mírně nad nulou. „Před dvěma týdny jsme brali brikety. Když bude takhle hodně mrznout, budeme muset ještě přiobjednat,“ tuší Eva Havlová z Netolic na Prachaticku.

Ročně její rodina protopí v domě 15 až 20 tisíc korun. „Přitápíme si i dřevem, tím se dá ušetřit. Ale jinak jsme také z černého uhlí přešli na brikety, mají dobrou výhřevnost a perfektně shoří. Za metrák jsme dali 580 korun,“ dodala.

Právě o palivové dřevo je stále větší zájem. Jeho cena se dlouhodobě drží a výrazně neroste. „Po štípaném dřevu je značná poptávka, my ho navíc i dovážíme, což hodně zákazníků využije,“ reagoval Karel Trůbl, jednatel Lesů a rybníků města Českých Budějovic.

Cena za prostorový metr sypaného dřeva u nich začíná na 690 korunách, u dubu je to od 1 090 korun. Čím tvrdší dřevo, tím také vyšší cena, ale zároveň i výhřevnost. Podobně jako dub je na tom i jasan, buk, habr, ale velmi dobře jsou na tom i bříza a javor.

Trůbl očekává, že letos mohou ceny mírně stoupat. „Nebude to skokově, ale mírný nárůst lze očekávat. Pokud do toho nezasáhne nějaká kalamita nebo kůrovec, to by se pak asi ceny neměnily,“ předpokládá jednatel městských lesů.

Na jaře ceny klesají

Rok od roku je větší poptávka i po dřevěných peletách a briketách. „Ideální je, když si zákazníci udělají zásoby na jaře, kdy většinou ceny spadnou dolů. Naopak na podzim se začátkem školního roku to jde zase rychle nahoru. Ale ještě nikdy jsme se nedostali přes hranici sedmi korun za kilogram,“ upozornil David Kahánek ze společnosti Ekopaliva Bohemia z Větřní na Českokrumlovsku.

Samozřejmě nejlevněji vyjde vytápění domácnosti, když má vlastní zdroje dřeva, což ale není reálné pro každého. Dříve byly také hodně oblíbené výseky, kdy zájemce dostal od správce lesa vyhrazené stromy, které mohl za poplatek pokácet a sám si je zpracovat a odvézt. To pak kubík dřeva vyšel na desítky korun, když měla rodina potřebné vybavení. Jenže cena výsekového dřeva prudce vzrostla a nebo tato možnost úplně skončila.

I přesto, že se po revoluci do mnoha měst a obcí zavedl plyn, hodně rodin v domech stále topí uhlím. I přes zateplení může stát sezona domácnost 25 tisíc korun, když se topí hnědým uhlím. Jeho cena začíná na přibližně 350 korunách za metrák.

Meziročně většinou vždy o několik korun podraží. Dražší je uhlí černé, ale ještě více stojí koks, který šplhá k 900 stovkám za metrák, ale také má výrazně vyšší výhřevnost.

Pomáhají kotlíkové dotace

Ideální jsou kombinované možnosti vytápění, například plynem a dřevem, či elektřinou a dřevem.

„Když se na podzim začne ochlazovat, zatopíme si v krbu a bohatě to stačí. Jak teplota klesá, tak třeba jen zavlažíme do podlahového topení, jde to do nohou a pocitově je to příjemné, radiátory pouštíme až v mrazech,“ popsala Jana Kosmatová z Vodňan. Díky tomu, že má s rodinou levný přísun dřeva, ročně protopí asi 15 tisíc korun.

Stovky jihočeských domácností si také v posledních letech pořizují modernější kotle, které jsou ekologičtější a umějí lépe spalovat. Výrazně tomu pomáhají takzvané kotlíkové dotace. V aktuálním druhém kole Jihočeský kraj rozděluje skoro 300 milionů korun. Zájem při podzimním podávání žádostí byl obrovský. „Za prvních 12 hodin zaslali lidé téměř čtyři tisíce elektronických žádostí,“ sdělil před časem krajský radní pro veřejné zakázky Antonín Krák.

Tisíce rodin ovšem nemusí žádné palivo shánět. Jsou napojené na centrální teplárny. Třeba v Českých Budějovicích je to přes 28 tisíc domácností. I přes vysoké mrazy těchto dní má Teplárna České Budějovice stále ještě rezervy.

„O víkendu dodala do sítě 200 a v pondělí 280 tun páry za hodinu. Stále však nejde o maximum. To představuje až 300 tun páry za hodinu bez započítání záložních plynových kotlů. Zásobování funguje bez problémů,“ uvedl Zdeněk Zuntych, mluvčí budějovické teplárny.

Dodal, že energetici upozorňují, že ve velkých mrazech není dobré mít dlouhodobě otevřená okna či dveře. Hrozí, že radiátory a rozvody topení i teplé vody vychladnou a zamrznou.

„Pomůže nastavit termostatické hlavice do polohy 1, nebo proti zamrznutí (sněhová vločka). Pak radiátor zvolna topí a nezamrzne,“ dodal Zuntych.