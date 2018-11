Nová koalice v Budějovicích chce centrum sportu, počítá ale se změnami

Nová hala při vyjednávání budoucího vedení města hrála důležitou roli. Překážkou ale nebyla, a tak koaliční smlouva nakonec slibuje: Postavíme nové Multifunkční centrum Dlouhá louka s dílčími úpravami stávajícího projektu.

„Měly by spočívat v úpravě klimatizace či šaten,“ zmínil náměstek primátora František Konečný (ANO).

To podle všeho nebude tak jednoduché, protože koaliční partneři mají k investici různé požadavky. A není jich málo. Podrobnosti ale budou teprve řešit.

Podle zastupitele Jana Mádla za uskupení Čisté Budějovice/STAN není nutné bourat současnou halu starou 33 let.

„Ale během povolebních jednání nás několikrát přesvědčovali, že stav stávající sportovky je špatný. Rádi bychom se seznámili s projektem nového multifunkčního centra a se skutečným stavem haly, protože posudek na její stávající stav neexistuje,“ oznámil a naznačil, že je potřeba některé věci upravit.

Uskupení při schůzce s náměstkem primátora Františkem Konečným iniciovalo setkání se zástupci sportovních klubů kvůli potřebám a názorům na připravovaný projekt. K financování by si přálo využít dotace.

Již dříve měl k projektu výhrady Tomáš Bouzek (Společně pro Budějovice – TOP 09 a Lidovci), který byl v uplynulém období v opozici a nyní bude podle koaliční smlouvy náměstkem primátora.

„Z našeho pohledu bude vyžadovat nějaké nezbytné úpravy. Pokud by se stavělo podle stávajícího projektu, tak by měly být všechny věci řešeny komplexně včetně sedaček a tak dále. Musíme si nad projektem sednout. Až bude zřejmé, co může zůstat a co se musí doplnit, bude víc jasno o časovém horizontu. Úpravy se ale budou teprve řešit. Je hlavně potřeba, aby se vše řádně připravilo,“ okomentoval.

Jak koaliční kompromis ohledně haly chápe hnutí Občané pro Budějovice, vysvětlil jeho lídr ve volbách Juraj Thoma. „Bude financována s podporou minimálně 90 milionů korun z jiného zdroje, platby ze strany radnice se rozdělí nejméně na dva roky, bude jasně definovaný a veřejně známý celkový součet stavebních a zařizovacích nákladů a bude nová transparentní soutěž na dodavatele,“ vypočítal.

Thoma dodal, že projekt by měl projít revizí a má vzniknout dohoda se všemi uživateli haly o zajištění jejich potřeb během stavby. Všechny nové velké veřejné stavby pak mají projít architektonickou soutěží.

Minulá veřejná soutěž na zhotovitele byla zrušena. Scénář, který teď projekt čeká, popsal náměstek primátora Petr Holický (ANO). „Mění se nejen časové parametry smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace, ale dojde také k drobným úpravám stavebního projektu. Neměly by mít dopad do pravomocného stavebního povolení. Z tohoto důvodu je nutné soutěž vypsat znovu,“ vysvětlil.

Pirátům se nelíbí, že město dostalo projekt darem

V prvním roce by mělo být prostavěno 200 milionů korun. Peníze půjdou na bourání, zahájení stavebních prací i hrubé konstrukce s opláštěním a střechou. Cílem je, aby mohla výstavba pokračovat i v zimě.

Podle Konečného se zahájení prací váže na dvě věci. První je, aby volejbalisté Jihostroje dohráli sezonu ve stávající hale. Druhou je atletický koridor při ZŠ O. Nedbala ve Čtyřech Dvorech. Jeho příprava pokračuje tak, aby stavba skončila před zimní sezonou 2019/2020.

Projekt bude nadále sledovat i bývalý zastupitel Českých Budějovic a jeden z hlavních iniciátorů odporu proti bourání sportovní haly Stanislav Rataj. Podle něj je chyba, že na případnou stavbu multifunkčního centra dosud oficiálně nepřislíbil finanční příspěvek stát ani kraj.

„Projekt má navíc špatně nastavené parametry. Uvidíme, jak se ještě bude měnit. Ale je třeba si uvědomit, že součástí stavby například nebyl nákup a instalace sedaček či multimediálního vybavení, což může celou akci prodražit o další desítky milionů korun,“ konstatoval Rataj.

Výhrady bude mít i opozice. „Nelíbí se nám, že se staví podle projektu, který byl městu darován. Máme k němu výhrady z odborného hlediska. Projít by měl finančním i odborným auditem. Pokud ho provede nezávislý odborník a bude posvěcen, tak bychom ho zřejmě podpořili,“ oznámil lídr a nový zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).

Ve výtkách zmínil velikost šaten, předimenzovanou vzduchotechniku, vnitřní technické vybavení či parkovací místa. „Musí se vyjádřit někdo, kdo tomu rozumí a má autoritu. To budeme prosazovat. Druhý audit by se měl týkat financí, protože se mluvilo o navyšování ceny. Pokud ale bude centrum dobře postavené, tak nemáme problém zainvestovat víc peněz. Hala by měla být chloubou města,“ dodal Mareš.