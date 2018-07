Konec centra sportu. Českobudějovičtí radní nejspíš zruší výběrové řízení

Chtěli poklepávat na základní kámen, bourat a začít stavět. Multifunkční centrum Dlouhá louka mělo být chloubou vedení radnice v Českých Budějovicích, kterému na podzim končí volební období. Místo toho za ním dnes téměř jistě udělají tlustou čáru a stará sportovní hala bude sloužit dál.

V programu jednání radních je bod, který se centra týká. Když ho schválí, což je pravděpodobné, zruší tím výběrové řízení. Do užšího kola se přihlásili tři uchazeči a nejnižší nabídku podala společnost Metrostav.

Na konci června zveřejněná částka 489 milionů korun bez DPH se však pro krajské město ukázala jako nepřijatelná. Původní odhady byly 312 milionů bez daně.

„Musel jsem se zeptat, jestli máme vůbec prostředky na takto velkou investici. Vedoucí odboru investic i financí reagovali, že si ji dovolit nemůžeme. To je i součást dokumentu, na základě čehož předkládám do rady návrh na zrušení zakázky,“ potvrdil náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD).

V rozpočtu bylo prozatím na akci připravených více než sto milionů korun. S nimi zatím město nijak manipulovat nebude. „Otázka sportovní haly uzavřená není. Teď je těžké říct, co bude dál. Ty peníze ale mohou zůstat připravené na příští investice do sportu,“ dodal Podhola.

Sportovní kluby se tak budou na nadcházející sezonu připravovat dál v současné hale u Vltavy. Pro mnohé je to dobrá zpráva, protože je čekalo dočasné nechtěné stěhování do provizorních prostor, kde by neměly takové podmínky.

Proti projektu mnoho z nich protestovalo a kritici se podepisovali pod petici proti bourání. Ale nové centrum se dvěma halami mělo i řadu podporovatelů. Projektovou dokumentaci nechal u Atelieru 8000 zpracovat Volejbalový klub Jihostroj, který ji následně daroval městu.

Byla to nejsledovanější akce roku a často hodně kritizovaná, ale podle některých sportovců přinesla i pozitivní věc. „Politici s námi začali mluvit a vedli jsme dialog. Pokud se budou chtít znovu do něčeho takového pustit, tak právě tohle by měl být začátek. Jednání s kluby,“ uvedl šéftrenér florbalistů FBC Štíři České Budějovice Lukáš Malý.

Právě pro Štíry bylo dobré, že se minimálně o odložení akce rozhodlo už v červnu. Mohli tak ještě bez potíží přihlásit své soutěže do sportovní haly. V červenci už by to pro ně byl problém.

Projekt Multifunkčního centra Dlouhá louka však úplně odpískaný není. „Vůle po výstavbě tady je. Dále se tím budeme zabývat. Ale situace na stavebním trhu z pohledu cen není příznivá,“ reagoval náměstek primátora Petr Holický (ANO).

Pokud chce vedení města s projektem dál pracovat, tak by si podle opoziční zastupitelky Petry Šebestíkové (TOP 09) mělo nechat udělat revizi rozpočtu a cen, aby zjistilo, proč je nabídková cena o tolik vyšší než odhadovaná a ve kterých konkrétních položkách šla o tolik nahoru.

Sama dál preferuje stavbu nového sportovního centra v areálu bývalého tankodromu ve Čtyřech Dvorech, kde už je zimní stadion. Sportovní halu by nechala dál fungovat.

Další opoziční zastupitel Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) se myšlenky na vybudování moderního centra na místě sportovní haly nevzdává, ale postupoval by jinak.

„Prvním krokem by byla výstavba sportovní haly na standardní úrovni. Z městského rozpočtu a na jiném místě, než je současná. Ovšem s odpovídající výškou stropu, aby umožnila i volejbalová utkání a také bezproblémové fungování pro stávající uživatele od hobby sportů, přes gymnastiku, florbal až po volejbal. Uvažuji o dvou místech: plocha mezi Kauflandem a bytovým komplexem v Pasovské, kde už se kdysi uvažovalo o tréninkové hale, anebo areál někdejších kasáren ve Čtyřech Dvorech,“ sdělil Thoma.

Druhým krokem by bylo vyhlášení architektonické soutěže na špičkovou sportovní arénu, která by stála na místě současné haly. Sloužila by i pro mezinárodní a nesportovní akce. Tímto postupem by se vyřešil problém s hledáním náhradních prostor.