Chátrající nádraží z komedie Trhák kupuje obec, ale na opravu nemá

Jako malebnou vesnickou vlakovou zastávku ji proslavila hudební filmová komedie Trhák režiséra Zdeňka Podskalského. Filmaři přejmenovali lčovické nádraží na Lipovec. Ve snímku tam vystupuje z vlaku Ing. Ticháček, kterého hrál Josef Abrhám.

Po 37 letech od premiéry by si mohl zchátralou budovu vybrat snad jen otrlý tvůrce hororů. Teď má její další osud v rukách obecní úřad.

„Návrh smlouvy na prodej nádraží ve Lčovicích už je vložený na katastru nemovitostí. Prodáváme ho obci za odhadní cenu, která je zpravidla nižší, než je v místě obvyklé. Tady je to 325 tisíc korun a cenu odsouhlasila vláda,“ potvrdil Marek Illiaš, mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Lčovičtí zastupitelé schválili koupi nádraží už před čtyřmi lety poté, co se dozvěděli o demoličním výměru. Cílem bylo budovu postavenou podle projektu z roku 1889 zachránit.

Zajímavé je, že při plánování trati Strakonice - Vimperk - Volary přes Lčovice (tehdy Elčovice) dal souhlas k vedení dráhy přes svoje pozemky architekt Josef Zítek, stavitel Národního divadla v Praze.

„Nádraží se nám podařilo před zbouráním zachránit, ale obec nemá peníze na jeho opravu. Proto zveřejníme záměr na odprodej nádraží,“ řekla starostka Blažena Kutová.

Jízdenku v pokladně nádražní budovy nekoupíte, v čekárně se neohřejete. Nezmoknete, ale na motoráček si můžete počkat v dřevěném otevřeném přístřešku s lavicí.

„Bývalo to nádherné nádraží, jízdenku jsem si nemusela kupovat ve vlaku. Teď je to tady pro ostudu, vlaky jezdí kolem a cestující vidí, jak je to zchátralé, rozbité a zarostlé. Myslím, že se s tím mělo něco dělat už dřív,“ míní 54letá Jana Fabiánová, která je lčovickou rodačkou. Dodnes si pamatuje, jaký rozruch způsobili při natáčení Trháku v obci filmaři.

Podle předsedy Stifterova pošumavského železničního spolku Romana Hajníka uzavřely ČD železniční stanici ve Lčovicích v první půlce 80. let.

„Náš spolek vyčkává, jak se obec rozhodne s budovou naložit, a jsme připraveni spolupracovat třeba s přiblížením historie nádraží. Fakt je, že demoliční výměry jsou rychlé, bez zásahu obce už by tu stanice nejspíš nestála,“ řekl Hajník.