Spor o nefunkční osvětlení na náměstí v Táboře může skončit u soudu

Když si před několika dny v Táboře připomínali sto let od založení Československa, něco tomu chybělo. Slavnostní osvětlení na náměstí T. G. Masaryka nefungovalo.

Problémy tam s ním mají dlouhodobě, ale v tento významný den to bylo hodně symbolické. Vedení města se mnohokrát dohadovalo se zástupci firmy, která zařízení před čtyřmi lety dodávala, ale komplikace přetrvávají.

Zástupcům úřadu tak došla trpělivost a radní ještě ve starém složení schválili, že celou věc předají advokátovi, který by měl za Tábor spor řešit mimosoudně, nebo případně i u soudu.

„Asi rok vše fungovalo. Pak osvětlení svítilo špatně a nakonec se to dostalo do fáze, že vůbec. Když to opravili, chvíli to šlo, ale problémy se vrátily,“ konstatoval radní a bývalý starosta Jiří Fišer.

Dohoda a náprava už podle něj v tuto chvíli nejsou možné. „Dokonce spíš počítám s tím, že vše skončí až u soudu,“ doplnil Fišer.

Za osvětlení zaplatilo město přes 1,7 milionu korun s daní s tím, že záruka na dílo byla na dva roky ode dne předání stavby. Součástí uzavřené smlouvy byla také dvakrát ročně servisní zkouška a minimálně po dobu záruky prohlídky zařízení.

Zakázku před čtyřmi roky získala společnost Blauwe Tulp. Ta se brání s tím, že vše provedla bez vad.

„Příčina nefunkčnosti spočívá ve vadné úpravě náměstí. Problémem je špatně provedené nivelování povrchu betonu náměstí, takže se světla stala korytem pro vodu, dále špatné svaření osazovacích profilů, které umožňují proniknutí vody zespodu. Nekvalitní provedení spádování betonu povrchu náměstí způsobuje problémy s vodou a narušování spojů mezi světly,“ vysvětlil Radovan Přikryl z firmy Blauwe Tulp.

Dále upozornil, že na základě reklamací města zhotovitel dílo dvakrát zkontroloval a kompletně vyměnil instalovaná světla. Závadu se však vždy podařilo odstranit pouze na krátkou dobu.

„Nefunkčnost je způsobena stále stejnou skutečností, a to zatékáním vody pod LED světla, což dílo poškozuje. Zatékání je velmi intenzivní, kdy do nerezových profilů pro uložení světel stéká voda i z okolních ploch,“ řekl Přikryl.

Opakovaná výměna světel bez opravy osazovacích profilů tak podle něj nemá smysl. Společnost proto město opakovaně žádala o tuto nápravu, ke které však nedošlo.

Chvíli to po jednání mezi oběma stranami vypadalo, že bude vše směřovat k vypracování znaleckého posudku, který by přesně určil příčinu poruch, a tím i rozhodl o míře zavinění. Město však nakonec odstoupilo od smlouvy. „I nadále ale máme zájem na smírném řešení sporu,“ doplnil Přikryl.

Vybetonovaná plocha bez duše

Jak vše nakonec dopadne, se ukáže spíše až za několik měsíců. Do té doby tak bude náměstí T. G. Masaryka nadále bez slavnostního osvětlení. Prostor před střední zemědělskou školou prošel celkovou rekonstrukcí za více než 20 milionů korun v roce 2014.

Na novou podobu se sneslo od obyvatel hodně kritiky. Vadilo jim především to, že původní zeleň, květiny i stromy vystřídal betonový povrch.

„Dnes je trend a snaha do města zeleň spíše přidávat, tady to bylo naopak, což je, myslím, škoda,“ sdělil jeden z obyvatel Filip Hauptmann. Na park s lehátky si nicméně časem někteří přece jen zvykli, jiní ho stále vnímají jen jako vybetonovanou plochu bez duše.