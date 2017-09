Na druha vzala motorovou pilu, krumpáč i sekeru, stíhání ale unikne

Událost se stala 5. září v malé obci na Jindřichohradecku v podvečerních hodinách.

„Podezřelá žena narozená v roce 1993 měla na dvoře rodinného domu opakovaně vyhrožovat zabitím svému druhovi, ročník 1984. Měla se jej snažit dostihnout a své výhrůžky umocňovala tím, že měla mít v rukou motorovou pilu,“ popsala policejní mluvčí Hana Millerová.

Pilu se ženě ale nepodařilo nastartovat, a tak po svém druhovi údajně hodila krumpáč a vidle. Pak vytáhla ze špalku sekeru, se kterou se proti němu rozeběhla. Díky tomu ho donutila vyběhnout z domu.

Muž nakonec kontaktoval třeboňské policisty, kteří přečin nebezpečné vyhrožování zadokumentovali. Ženě ale za nebezpečné jednání nic nehrozí.

„Poškozený vyslovil nesouhlas s trestním stíháním své družky. Policisté dne 12. září trestní věc odložili v souladu se zákonem,“ vysvětlila Millerová.

Konflikty v rodině většinou končí podobně

Kromě peněžitého trestu nebo zabavení věci by jí za nebezpečné jednání hrozil jako nejvyšší možný trest odnětí svobody až do tří let.

Policisté se s hádkami v rodině setkávají poměrně často. Velká část z nich nakonec končí stejně.

„Muž se tak rozhodl, protože s ní žije. Tak to bývá i v podobných případech. Lidé zavolají policii, dají souhlas s trestním stíháním, ale pak si to z osobních důvodů rozmyslí. Stává se to poměrně často. Samozřejmě je otázkou, co se stane poté,“ varuje Millerová.