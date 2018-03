Už trestaný deviant roky znásilňoval nezletilou dceru, dostal sedm let

8:51 , aktualizováno 8:51

Českobudějovický krajský soud poslal na sedm let do vězení šedesátiletého muže za znásilnění a pohlavní zneužívání jeho nezletilé dcery. Dívku, které je dnes sedmnáct let, dostal před čtyřmi lety svěřenou do rodičovské péče, ačkoliv už byl v minulosti za podobný čin trestán a kvůli sexuální deviaci se léčil.