O počítače se zajímá jen krátce, i tak se dostala na IT kemp do Řecka

Když se Natálie Kurážová dověděla, že získala místo v letním kempu o umělé inteligenci v Řecku, zpočátku tomu nemohla uvěřit. O týdenní akci, kterou v závěru prázdnin pořádala v Aténách firma Microsoft pro dívky se zájmem o STEM, tedy Science, Technology, Engineering, Mathematics, stálo přes 600 uchazeček.

Přitom místo bylo jen pro 150 zájemkyň ze střední a východní Evropy. A protože se celý program odehrával v angličtině, dívky musely spolu s přihláškou poslat i motivační video namluvené anglicky.

„Pro mě byl velký úspěch už to, že jsem vůbec dokázala natočit video v angličtině, protože si v ní osobně nevěřím. Ale rozhodla jsem se, že to udělám, a vyšlo to,“ říká šestnáctiletá Natálie Kurážová z Dřítně na Českobudějovicku.

Se světem počítačů přitom jako studentka tehdy prvního ročníku budějovického gymnázia Česká moc zkušeností neměla. Hodiny informatiky na střední škole v podání učitele Miroslava Kotlase ji ale začaly bavit podobně jako oblíbená chemie.

Ostatně učitel všechny studenty na akci upozornil, přihlášku však poslala jen Natálie. A uspěla jako jedna ze dvanácti účastnic z Česka.

„Účelem kempu bylo ukázat, že v IT nemusí být jen kluci, ale mohou se tam uplatnit i dívky. A že celá ta oblast není jen programování a sezení u počítače, ale má i plno dalších odvětví. Že se umělá inteligence promítá třeba i v domácnostech nebo ve zdravotnictví. Konkrétně, že třeba nevidomým mohou pomoci ‚vidět‘ okolí chytré brýle,“ popisuje studentka.

Program v Aténách byl nabitý přednáškami a workshopy, na nichž dívky například programovaly mikropočítač micro:bit nebo Lego Mindstorms. Dostaly ale i čas na prohlídku proslulých antických památek hlavního města Řecka.

„V kempu jsem poznala řadu zajímavých lidí a zkusila si spoustu nových věcí. A ukázalo se, že ani s angličtinou nebyl problém,“ libuje si Natálie Kurážová, která teď víc sleduje novinky v IT na internetu.

O své zkušenosti se už podělila se žáky své bývalé základní školy. Spolu se svým učitelem informatiky pro ně připravila dvouhodinový workshop o umělé inteligenci.

„Programátorkou nebude, cestu si teprve hledá. Ale když to vezmu, že před rokem měla Natálie o počítače velmi malý zájem, z kempu se vrátila strašně nabuzená, plná nápadů, co by se dalo dělat. A u ní to byla ohromná proměna,“ srovnává Kotlas, který se kempu v Aténách také zúčastnil.

Zkušený učitel informatiky zjistil, že najít ve třídě studentku se zápalem pro informatiku je problém. „Pro mě je největším odrazem podívat se do výběrového semináře, kde máme dívek obvykle málo. Pamatuji ročníky, kdy tam nebyla žádná,“ dodává.