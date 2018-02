Opilá řidička najela do hromady dříví, polena poničila střechu domu

Opilá 46letá žena sedla za volant krátce nad ránem. „Řidička jela v osobním vozidle značky Renault Twingo a při průjezdu obcí Ostrolovský Újezd nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem. V mírné levotočivé zatáčce vyjela vpravo, kde narazila do hromady naštípaného dřeva a následně do stromu,“ popsal policejní mluvčí Milan Bajcura.

Při nárazu do dřeva létaly některé kusy na všechny strany a poškodily světla zaparkovaného vozidla značky Land Rover a střechu rodinného domu. Celková škoda je více než 110 tisíc korun.

„Probudila nás až odtahová služba. Dům u místa nehody nebyl příliš poničený a jedno polínko pak trefilo nedaleko stojící auto. Paní nejspíš vjela do stoky a zastavila se o dřevo. Je štěstí, že tam bylo, protože by jinak ošklivě narazila do stromu. Hlavně, že se jí nic nestalo,“ popsala svědkyně, která žije nedaleko místa nehody.

Právě hromada dřeva opilou ženu pravděpodobně zachránila od vážnějších zranění. „Kdyby tam nebyla, byl by náraz do stromu určitě silnější,“ potvrdil Bajcura.

Z dechu ženy byl na místě cítit alkohol, a tak ji policisté vyzvali k dechové zkoušce. Výsledek ukázal hodnotu bezmála 1,8 promile.

„Z toho důvodu byl ženě zadržen řidičský průkaz. Ve věci pak byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodal Bajcura.

Ženě hrozí mimo jiné odnětí řidičského průkazu až na jeden rok. Zároveň bude muset zaplatit škodu.