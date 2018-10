U Písku narazil kamion do osobního auta. Směr na Prahu je uzavřený

16:29 , aktualizováno 16:29

Vážná nehoda se odpoledne stala na Písecku. Na hlavním tahu na Prahu tam kamion zezadu narazil do osobního auta. Řidič osobního vozu utrpěl vážná zranění a vrtulník ho transportoval do nemocnice. Silnice ve směru do hlavního města bude uzavřená minimálně do 18 hodin.