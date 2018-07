Tři sestry zachránily cestou do práce život při vážné nehodě

Jely do práce jako každé ráno, z Římova do Kaplice. Najednou se však ocitly uprostřed hromadné nehody. První chvíle si žádná z nich jasně nepamatuje.

„Přijížděly jsme a nic jsme netušily. Viděly jsme jen, jak všechno letí do vzduchu, ani si nevzpomínám na tu ránu, a že musela být velká. Kolem nás muselo proletět jedno auto, protože jsme ho najednou viděly ve stoce za námi. Vůbec jsem to nepostřehla, tak rychlé to celé bylo,“ popsala devětadvacetiletá Martina, která tehdy řídila.

Ten den, čtvrtek 11. ledna, by nejraději všechny tři vytěsnily ze svého života. Stalo se to na silnici E55 u Kaplice u odbočky na Raveň kolem půl šesté ráno.

Cizinec, který nebezpečně předjížděl, manévr nezvládl, a když se snažil dostat zpět do svého pruhu, srazil vedle sebe jedoucí auto.

Čelnímu střetu s dalším vozem už také nezabránil a na své osudové cestě srazil ještě další dva vozy, než se převrátil na střechu. Jak vypověděly svědkyně nehody, pětačtyřicetiletý muž ležel bezvládně uprostřed silnice a už mu nebylo pomoci. Řídil nepřipoutaný. Za sebou nechal několik zraněných.

Sestry hned vystoupily z auta.

„Nejmladší Markéta (20 let) volala záchranku, my jsme šly s Petrou (32) do auta před námi, kontrolovaly jsme, zda tam jsou všichni v pořádku. Pán komunikoval, ale zůstala jsem u něj a sestra odešla jinam. Nějací lidé mi tam pomáhali otevřít dveře do auta za ním, takže jsme v tom nebyly úplně samy,“ vzpomíná Martina.

Petra přispěchala k vážně zraněnému muži v dalším autě, který v tu chvíli nedýchal. „Jakmile jsem ho uviděla, věděla jsem, že je zle. Muž byl v bezvědomí, zaklíněný. Rychle jsem běžela pro lékárničku, ovšem když jsem se vrátila, byl již při vědomí,“ uvedla.

Společně s Martinou se o řidiče staraly až do příjezdu záchranářů a hasičů. Ulevily mu od bolesti držením hlavy. „Slyšela jsem, že jsme mu tím asi zachránily život,“ doplnila Martina.

Za pomoc v krizové situaci udělila dívkám policie a Česká pojišťovna ocenění Gentleman silnic. Titul se uděluje od roku 2004. „Měla jsem pocit, že zas tolik jsme tam toho neudělaly, překvapilo nás, že jsme dostaly ocenění,“ uvedla Martina.

Záchranářům tehdy komplikovalo zásah špatné počasí. Ranní mlha vedla k odvolání vrtulníku. Hasiči vyprostili oba nejvážněji zraněné muže a záchranáři je posléze s dalšími účastníky nehody dopravili sanitkami do nemocnice. Jediný viník havárie střet nepřežil.

„Když si na to vzpomenu, mám tu situaci ještě živě před očima. V době, kdy na místě tomu zemřelému udělali pomník a fotku, jsme zvažovaly, že bychom mu tam položily květiny. Nakonec jsme od toho upustily, vůbec nevím, zda bych to zvládla. Od té doby jsem tam nikdy nezastavila, i když jezdíme stále stejnou cestou do práce,“ svěřila se Martina.

„V autě jsem určitě nikdy neriskovala, o to víc ne po tomhle incidentu. Všímám si, že řidiči pořád dost nebezpečně předjíždějí v tom samém úseku, víc vnímám, co všechno by se mohlo stát. Ale jezdit jsem nepřestala,“ uzavřela.