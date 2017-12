U silnice ležela mrtvá žena. Neznámý řidič ji nejspíš srazil a ujel

Nehoda se stala na hlavní silnici mezi obcemi Střelské Hoštice a Katovice.

„Žena šla ve směru na Strakonice. S největší pravděpodobností ji srazilo neznámé vozidlo, jehož řidič z místa nehody ujel. Přivolaný lékař konstatoval smrt,“ uvedla mluvčí strakonických policistů Jaromíra Nováková.

Po silnici se žena ze Strakonicka pohybovala po 19. hodině. Nález těla nahlásil jeden z projíždějících řidičů o zhruba tři hodiny později.

Mrtvá měla na sobě tmavě hnědou bundu s kapucí a kožíškem, černé kalhoty a tmavé kotníčkové boty.

„Žádáme všechny řidiče, kteří v uvedenou dobu projížděli daným úsekem a všimli si chodkyně, aby se přihlásili na linku 158, nebo číslo 725 731 288,“ uvedla Nováková.

Policie sází na to, že velká část řidičů už má v autě zabudované kamery. Nahrávky z nich by mohly pomoct objasnit, co přesně se stalo. „Jde o hlavní tah, po kterém se pohybuje dost aut, takže věříme, že by se mohl někdo ozvat,“ dodala Nováková.