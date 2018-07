První vážné prázdninové autonehody v kraji si vyžádaly šest zraněných

První výjezd měli prachatičtí policisté v úterý v půl třetí odpoledne. Na silnici třetí třídy u Vlachova Březí ve směru na Libotyni havarovala třiapadesátiletá řidička Škody Fabia, která nehodu nejspíš zavinila.

„Nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem komunikace, vyjela vlevo mimo silnici, kde čelně narazila do stromu,“ popisuje mluvčí prachatické policie Martina Joklová.

Zaklíněnou řidičku z auta vyprošťovali hasiči a poté ji záchranáři letecky přepravili do českobudějovické nemocnice. Zkouška na alkohol byla u ženy negativní a škoda se předběžně odhaduje na 200 tisíc korun.

Mezi Netolicemi a Hracholusky se zranilo pět lidí

Druhý střet se stal o zhruba půl hodiny později mezi obcemi Netolice a Hracholusky. V pravotočivé zatáčce ve směru od Netolic se srazila dodávka Renault Master s osobním autem Renault Scenic. V dodávce se zranil řidič a v osobní vozidle další čtyři osoby. Všechny převezla záchranná služba do nemocnice.

Policisté při vyšetřování nehody zjistili, že řidič dodávky jel od Netolic a asi půl kilometru před obcí Hracholusky z neznámých důvodů přejel do protisměru. „Tam se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem,“ uvádí policejní mluvčí Milan Bajcura.

Nehody v kraji za první polovinu roku počet nehod / úmrtí

2018 ------- / 19

2017 1 891 / 18

2016 1 952 / 22

2015 1 776 / 26

2014 1 716 / 32

2013 1 662 / 22

2012 1 475 / 27

2011 1 365 / 29

2010 1 301 / 26

Zdroj: Policie ČR

Pozn.: Počet nehod za rok 2018 zatím

není k dispozici

Žádná z úterních nehod si nevyžádala lidský život. Během první poloviny letošního roku jich vyhaslo na jihočeských silnicích celkem 19, což je o jedno úmrtí více než za stejné období v minulém roce. Předloni za prvních šest měsíců roku zemřelo na silnicích v kraji 22 lidí.

„Smrtelné nehody se nejčastěji stávají na silnicích první třídy. Silná nehodovost je na komunikaci I/3 ve směru na Kaplici a Dolní Dvořiště. Dalším podobným úsekem je trasa České Budějovice - Vodňany,“ upozorňuje Václav Kovář, krajský koordinátor BESIP.

Července a srpen patří mezi nejnebezpečnější měsíce

Právě po hlavním tahu na Rakousko se nyní vydává řada Čechů na dovolenou, a tak zde provoz výrazně houstne. Odhalit důvody nehod není příliš těžké.

„Trochu nás omezuje silniční síť, která na jihu Čech postrádá bezpečnější komunikace, jako jsou dálnice. Proto je většina provozu na silnicích první třídy, kde je riziko střetu vyšší. Kdyby byla silniční sít rozvinutější a zmodernizovaná, udržel by se kraj ve statistice na lepší úrovni,“ myslí si Kovář.

Nadcházející týdny patří na silnicích k těm vůbec nejnebezpečnějším. „Čeká nás mírně zvýšená nehodovost spojená s prázdninovými měsíci. Tento trend potvrzují statistiky za posledních devět let. Například loni se nejvíce nehod stalo kvůli nevěnování se řízení. My jsme právě zahájili kampaň Nepozornost zabíjí, která má upozornit na nebezpečné telefonování a psaní SMS za volantem. Je dokázané, že během loňských prázdnin zemřelo kvůli nepozornosti patnáct osob,“ dodává Kovář.

Právě na internetových stránkách nepozornostzabiji.cz mohou lidé sledovat aktuální statistiky mimo jiné toho, kolik škod zavinili právě řidiči s mobilními telefony v rukou.

V létě musejí být šoféři připraveni i na výrazně náročnější podmínky. To se projevuje hlavně na delších cestách. „Velkou roli hraje únava. Lidé jsou zvyklí jezdit autem většinou do práce a najednou je čeká delší trasa. Měli by dodržovat pravidelné pauzy po zhruba dvou hodinách. Složitější je to pro řidiče, kteří nejsou na delší trasy zvyklí a jezdí krátce. Někteří si nastaví tempomat, což k únavě ještě přispívá. Důležité je také dodržovat pitný režim,“ doporučuje Bajcura.