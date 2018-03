Nemocných s chřipkou ubývá. Epidemie ale na jihu Čech zatím nekončí

O tom, jak moc mohou zahýbat jarní prázdniny školáků se sezonními onemocněními, se přesvědčili minulý týden hygienici v nejlidnatějším okrese kraje.

Zatímco v předminulém týdnu bylo Českobudějovicko se 1 996 případy akutních infekcí dýchacích cest na sto tisíc obyvatel hluboko ponořené v epidemii, na sklonku prázdninového týdne vykázali zdejší praktičtí lékaři téměř o polovinu méně pacientů s chřipkou a nachlazením.

Kvůli chřipce umírali hlavně lidé nad 60 let

Zajímavé je, že ačkoli jarní prázdniny si ve stejném termínu užívali i školáci z Českokrumlovska, tam nemocnost poklesla jen zhruba o pětinu. Fakt je, že tento okres byl před prázdninami s 2 182 marody na sto tisíc obyvatel v epidemii nejhlouběji z celého kraje. Za hranici epidemie v regionu se považuje 1 600 nemocných.

Výskyt chřipky a nachlazení na jihu Čech Okres: 10. týden a 11. týden Č. Budějovice: 1 996, 1 067 Č. Krumlov: 2 182, 1 717 J. Hradec: 1 658, 1 608 Písek: 1 797, 1 679 Prachatice: 2 137, 1 501 Strakonice: 1 905, 1 859 Tábor: 1 578, 1 519 Jihočeský kraj: 1 879, 1 468 Pozn.: Čísla uvádějí počet pacientů na 100 tisíc obyvatel. Zdroj: Krajská hygienická stanice

Po sedmi týdnech trvající chřipkové epidemie došlo na jihu Čech ke skokovému poklesu nemocnosti.

„Výskyt akutních respiračních infekcí byl v minulém týdnu 1 468 případů na sto tisíc obyvatel regionu. V mezitýdenním srovnání poklesla nemocnost v kraji velmi výrazně, a to o 21,9 procenta,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Nemocných ubylo ve všech věkových skupinách, nejvíce právě mezi školáky a studenty. Od začátku epidemie se v kraji potýkalo se závažným průběhem onemocnění 44 lidí a 25 na komplikace způsobené chřipkou zemřelo. V drtivé většině to byli starší pacienti nad 60 let. Zatím poslední obětí se stal v minulém týdnu osmdesátiletý muž.

„Ve třech okresech ještě šíření chřipkových virů pokračuje, nemůžu říct, že epidemie chřipky v Jihočeském kraji skončila. Zaznamenali jsme sice velký pokles nemocnosti, může být však způsoben jarními prázdninami. Jak hodnotíme celkově epidemii, řekneme až příští týden,“ sdělila krajská epidemioložka Jitka Luňáčková.

Nemocnice se postupně otevírají

Ačkoli se kraj jako celek vymanil z chřipkové epidemie, o Českokrumlovsku, Jindřichohradecku, Písecku a Strakonicku se to ještě podle lékařů spolehlivě říct nedá.

Nejvíc lidí se minulý týden potýkalo se sezonními infekcemi na Strakonicku, kde také v mezitýdenním srovnání poklesla relativní nemocnost nejméně, a to o pouhá 2,4 procenta. Chřipkám a nachlazení se nechtělo moc ustupovat ani z Hradecka a Písecka, které se i v předchozím týdnu pohybovaly v epidemii. I tam nemocnost klesla jen v řádu několika procent.

Často to vypadá, že o co později letos do regionu akutní infekce dýchacích cest dorazily, o to úporněji se tu drží. Nepříjemný ošklivý chrapot a štěkavý kašel je stále slyšet na ulicích, v obchodech i autobusech. Lidé si stěžují, že se infekce vlečou a vracejí.

Přesto už se začínají pro návštěvy postupně otvírat nemocnice a sociální ústavy. Lidé se dostanou za svými blízkými do čtyř z osmi krajských nemocnic. Rodiny mohou za svými blízkými nově v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Už dřív zrušili zákaz návštěv v Táboře, a v Písku dokonce dokázali celé chřipkové období nechat své prostory včetně lůžkových oddělení pro lidi zvenčí otevřené.

Další čtyři krajské nemocnice ale stále zůstávají pro návštěvníky nepřístupné – jde o Dačice, Jindřichův Hradec, Prachatice a Strakonice. „Máme nemocný i personál, ale hlavně se tu chřipka pořád šíří. V minulém týdnu jsme prokázali nově chřipku u tří pacientů na interně. Proto budeme mít nejméně ještě tento týden pro návštěvy zavřeno,“ popsal ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.