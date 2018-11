Každá rodička bude mít v českokrumlovské nemocnici vlastní pokoj

Svou první dceru přivedla Veronika Šenoldová na svět před třinácti lety v českokrumlovské nemocnici. Zdejším zdravotníkům se chystá svěřit i při druhém porodu. Proto si přišla se svým partnerem prohlédnout slavnostně otvírané prostory nového čtyřpodlažního pavilonu, kde má porodnice své místo až pod střechou.

„Miminko čekáme v květnu, necháme se překvapit, zda to bude holka, nebo kluk. Příjemným překvapením jsou prostory nové porodnice. Jsou nové, voňavé, světlé,“ ocenila 38letá bankéřka Šenoldová.

Spokojený s tím, co viděl, byl i její partner. „Líbí se mi to. Je to hezké, vzdušné, s velkými okny. Určitě se tu budou maminky cítit dobře a já taky. Chci jít k porodu a potom tady rád strávím jednu nebo dvě noci. Myslím, že tu bude příjemné prostředí,“ řekl 31letý číšník Stanislav Bařtipán, který žije se svou partnerkou v Horní Plané.

Stavbaři dokončili po roce a osmi měsících od zahájení stavby nový čtyřpodlažní pavilon, který nahradí dosluhující budovu gynekologie, porodnice a dětského oddělení pocházející z roku 1954. Historický objekt, který prošel na začátku 80. let rekonstrukcí a přibylo k němu nové křídlo gynekologie, je pro poskytování péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení už léta nevyhovující a jeho modernizace není možná. Proto začalo vedení nemocnice shánět před několika lety peníze na novou stavbu.

V novém pavilonu je ambulance, IT oddělení i archivy

Ve společném celku vyrostly v jejím areálu dva nové víceúčelové pavilony. Dvoupodlažní pavilon A známý jako poliklinika, má centrální vstupní prostor s lékárnou a bufetem a sídlí v něm ambulantní lékaři.

Ve čtyřpodlažním pavilonu B se nachází v přízemí gynekologická ambulance, IT oddělení a zázemí se šatnami, archivy a sklady. Ve druhém podlaží je onkologický stacionář, urologická ambulance a odděleně také ředitelství nemocnice.

Třetí podlaží obsadí pacienti dětského oddělení včetně praktického lékaře pro děti a dorost. Ve čtvrtém patře sídlí gynekologicko-porodnické oddělení. Je bezbariérově propojeno chodbou na centrální operační sály v sousední budově chirurgie. Novopečené maminky se tu mohou těšit na prostorné dvoulůžkové pokoje. Nová porodnice bude připomínat soukromí porodů doma, ale s veškerou podporou moderní medicíny.

Investice století

„Každý pokoj tu bude splňovat nejvyšší standard. Budeme se snažit zajistit, aby nastávající rodičky a jejich partneři měli k dispozici svůj vlastní pokoj,“ podotkl ředitel nemocnice Jindřich Florián.

„Otevření těchto dvou nových multifunkčních pavilonů můžeme právem považovat za investici století v českokrumlovské nemocnici. Zaplatili jsme za ně 180 milionů korun a jejich stavbu si mohli dovolit díky stomilionové dotaci od Jihočeského kraje,“ sdělil Florián.

Ačkoli Florián v nemocnici působí už od roku 1981 a v Krumlově je známý především jako dlouholetý primář interny, v souvislosti s nově otevíranými pavilony nezapomíná zdůraznit, že jejich stavbu dokázal prosadit jeho předchůdce na postu ředitele Jaroslav Šíma.

„Pro mě je úžasné vidět, že se pavilony podařilo postavit tak, jak jsme je připravili. Je to důkaz toho, že když hodně lidí spojí své úsilí, jde to. Nakonec je bezva, že se ani příliš nezvýšily plánované náklady,“ chválil 41letý Šíma při prohlídce nového velkého pavilonu. A zároveň krumlovským porodníkům prozradil, že je za několik měsíců navštíví znovu. Tentokrát v roli tatínka, protože jeho partnerka tam bude rodit.

Stěhování plánují na únor

V následujících týdnech začnou do pavilonu porodnice a dětského oddělení proudit řemeslníci s dodávkami nového nábytku, většinu přístrojů pak přestěhují samotní zdravotníci ze svých dosavadních prostor. Některé nové věci, například porodní křesla, světla a vany už v novém pavilonu jsou. Na chodbách dětského oddělení začínají malíři měnit základní bílé výmalby za pastelové barvy, na chodbě jsou tužkou předkreslené pohádkové motivy.

„Do nových prostor bychom se měli stěhovat začátkem února. Těšíme se moc, všechno bude nové a prostorné. V původní budově je to stísněné, i vybavení hodně zastaralé. Okna jsou v zoufalém stavu a často jsou tam i havárie vody,“ sdělila lékařka gynekologicko-porodnického oddělení Pavla Remeňová.

Do opuštěného historického pavilonu dětského oddělení a porodnice přechodně nastěhují pacienty z oddělení následné péče, jehož hlavní pavilon potřebuje zrekonstruovat. Oddělení následné péče má stovku lůžek, která jsou nyní rozmístěna ve třech budovách. Na modernizaci pavilonu už má nemocnice zpracovaný projekt, ale za provozu ho opravovat nemůže. Poté nechá starou porodnici zbourat a na jejím místě počítá s novým parkovištěm.