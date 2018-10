Stavba psychiatrie může začít. Kraj přidal táborské nemocnici 66 milionů

Trojúhelníková třípodlažní budova má vyrůst na zelené louce v areálu nemocnice do jara 2020.

„Těch 66 milionů korun od kraje je pro nás významná pomoc, protože nemocnice do toho dává dalších 12 milionů na vybavení a projektovou část. Zvládli bychom to i sami pomocí úvěrů. Ale byla by to pro nás výrazná zátěž a vše by trvalo delší dobu,“ řekl ředitel táborské nemocnice Ivo Houška, který si viditelně oddechl, když krajští zastupitelé odhlasovali doplacení rozdílu mezi současnou cenou a původně schváleným projektem z roku 2015.

Nová psychiatrie bude mít čtyřicet lůžek, z toho pětadvacet v otevřeném režimu a zbytek v uzavřeném. Její součástí bude i krizové centrum a denní terapeutický stacionář.

„Je to důležitý projekt, který souvisí s reformou psychiatrické péče. Spadl ze mě balvan, že jsme tento bod schválili,“ řekla jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Projekt táborské psychiatrie získal evropskou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu ve výši 75 milionů korun.

Kdyby se nepodařilo psychiatrii postavit do roku 2021, musel by žadatel grant vrátit. Pokud už půjde vše bez větších problémů, má nemocnice ještě roční rezervu.

„Zahájení stavby výrazně zdrželo výběrové řízení i dílčí potíže s řešením některých prvků moderní atypické budovy,“ popsal šéf táborské nemocnice.

Ačkoli na stavbu nové psychiatrie má firma osmnáct měsíců a pak ji musí nemocnice ještě vybavit, její management už začal shánět do této budovy další zdravotníky.

„Počítáme přibližně s osmnácti sestrami a dvěma lékaři, kteří by měli přibýt. Vedle toho nabereme i pomocný zdravotnický personál, bez něhož se neobejdeme,“ uvedl Houška.

Moderní zázemí pro psychiatrii připravuje i českobudějovická nemocnice v historické budově u vstupního terminálu. Přestavba má být dokončena na jaře 2019.