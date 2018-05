Nezaměstnanost klesá. Firmy hledají pracovníky i v Nepálu nebo Mongolsku

K těmto zemím by brzy mohly přibýt nové a mnohem vzdálenější destinace z Asie. Pracovníci z ciziny jsou pro firmy v regionu stále důležitější. V dubnu byla totiž nezaměstnanost v Jihočeském kraji 2,4 procenta, a v některých okresech dokonce klesla ještě níže.

Nejatraktivnější zemí, odkud do regionu míří zahraniční pracovníci, je stále Ukrajina. Pomáhá tomu i projekt Režim Ukrajina. Díky němu si může podnik vytipovat konkrétního člověka, jenž po vyřízení všech dokumentů zamíří přímo k němu.

„Zájem je stále velký. Loni přišlo 93 žádostí na 900 uchazečů. Letos bylo zatím 60 žádostí na 350 pracovníků. Celkově se budeme blížit ke dvěma tisícům,“ vypočítává ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory v Českých Budějovicích Lenka Vohradníková.

Jednou z firem, která si Ukrajince pochvaluje, je Madeta. „Situace nás nutí hledat způsoby, které u nás neměly tradici, a tohle je jeden z nich. Zatím máme s Ukrajinci dobrou zkušenost. Teď máme osm lidí a dalších pět je na cestě. Vesměs to jsou manželské páry a nemáme s nimi problém,“ komentuje personální ředitel Pavel Buryánek.

Madetě chybí až 30 zaměstnanců

Madetě nyní chybí 20 až 30 zaměstnanců. Celkem jich přitom má více než 1 400. Situace na trhu práce je také pro ni stále těžší, a tak se snaží hledat i jinde a dál za hranicemi Evropy.

„Nyní probíhají diskuse o Nepálcích. Podle našich informací mají zájem se do Česka přestěhovat. Berou to jako posun v životě a vidinu lepších zítřků. Mělo by jich být asi deset,“ přibližuje Buryánek, který považuje za jeden z nejkritičtějších regionů okolí Plané nad Lužnicí, kde má Madeta také závod.

A to i přesto, že na tom Táborsko ve srovnání se zbytkem kraje není tak špatně. Nezaměstnanost zde v dubnu byla 3,2 procenta a uchazečů o práci 2 215, říkají čísla úřadu práce.

Ne každá společnost však má s Ukrajinci dobré zkušenosti. Jednou z nich je ZVVZ. V Milevsku dává práci 750 lidem.

„Dělají hluk a ruší ostatní“

„Mít například deset Ukrajinců na patře na ubytovně je zkrátka problém. Dělají hluk, ruší ostatní a někteří z nich nepřijdou ani do práce. I přes některé potíže ale o ně bojujeme. Naopak velmi dobrou zkušenost máme s Vietnamci. Jsou to pracovití lidé, kteří navíc Čechům nečiní problém,“ popisuje své zkušenosti personální ředitel Martin Toman.

„Pokud chceme zvládnout růst výroby o 50 až 100 procent, musíme dát šanci budou podle všeho v kurzu i nadále. Kromě nich jsou nejčastějšími cizinci v jihočeských firmách Rumuni a Bulhaři. Po pracovnících z ciziny se nyní poohlíží i Hauser, výrobce chladírenských technologií s téměř čtyřmi stovkami pracovníků v Česku a závodem v Kaplici.

cizincům. Zvažujeme testovat nové země, jako jsou Nepál či Ázerbajdžán. Hledáme partnera, který by nám s tím pomohl,“ vysvětluje personalista Michal Kropáček.

Pomoc ze zahraničí je tak potřeba i na Českokrumlovsku, kde je míra nezaměstnanosti v kraji vůbec nejvyšší. Práci zde v dubnu hledalo jen 1 700 lidí. V celém kraji bylo bez práce 11 124 obyvatel na 16 045 volných pracovních míst.

„Nikdy jsem nevěřil, že je takhle nízká nezaměstnanost možná. Číslo navíc díky sezonní práci ještě spadne,“ předpovídá Pavel Šimák, náborový expert ČEZu.

Pomoc cizinců bude tak nadále důležitá. I proto nyní existuje nový projekt ministerstva průmyslu a obchodu zaměřený na Mongolsko a Filipíny. Roční kapacita je tisíc uchazečů pro každou zemi.

Na jihu Čech zatím o novinku příliš velký zájem není. „Evidujeme jednu žádost pro Mongolsko. Jedničkou jsou stále Ukrajinci. Zájem o ně nepolevuje, spíš naopak. Denně přichází dvě až tři žádosti,“ reaguje Vohradníková.

„Lidé v něm najdou základní informace o tom, kde se ubytovat, kde je doktor, který umí anglicky, nebo kde vyřídí zdravotní pojištění a další důležité údaje. Slouží firmám i cizincům. Finální podoba by měla být do prázdnin,“ říká Vohradníková.Jihočeská hospodářská komora se také pokouší připravit na příchod cizinců na Českobudějovicko. Připravila pro ně několikastránkový materiál ve spolupráci s policií či lékaři a dalšími orgány.