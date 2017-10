Dluhy číhají na každého, říká ředitelka neziskové organizace

Obchodní společnosti už brzy začnou lákat na super vánoční nákupy. Kupte si větší televizor, leťte na dovolenou do tropů! Kdo si to nedopřeje, není in. Nejspíš proto jsem ve své schránce objevil letáček, jehož text láká: Půjčíme vám peníze rychle, nebudeme se na nic ptát, nepožadujeme zajištění. Tenhle letáček beru s sebou do Masných krámů. Setkávám se tam k popovídání s ředitelkou organizace Theia – krizového centra.

Za dosavadních osm let své činnosti bezplatně pomohli více než pěti tisícům Jihočechů, kteří uvízli v obtížné životní situaci a nebyli schopni ji sami vyřešit. Nejčastější problém? Dluhy.

„Když vidím takový letáček, ruka se mi zatíná v pěst,“ netají se Barbora Čechová. „Scházejí na něm totiž tři zásadní informace. Zaprvé, že každou půjčku musí dlužník splácet i s úroky, které v tomto případě nejspíš nebudou nízké. Zadruhé – pokud si člověk půjčuje před Vánocemi, protože nemá peníze, těžko je bude mít po svátcích na splátky. Zatřetí – je hazard brát si půjčku na věci, které nejsou nezbytně nutné.“

Neumějí uvažovat v dlouhodobém horizontu

Viděla už nespočet případů, kdy se budoucí nešťastník zatížil úvěrem, který vzápětí nedokázal hradit, a tak si na jeho splátky začal znovu půjčovat. Anebo furiantsky zahazoval upomínky za nezaplacenou jízdu načerno. Nějakou dobu se nic neděje. Najednou přichází exekutor, střecha nad hlavou mizí, není za co nakoupit jídlo. Jeden dluh se tím smaže, ale ty další neustále narůstají.

Barbora Čechová (43 let) Narodila se 1. května 1974 v Českých Budějovicích, bydlí v Suchém Vrbném. Po maturitě na sportovním gymnáziu pracovala 17 let ve finanční oblasti. Od roku 2009 působí jako ředitelka neziskové organizace Theia. V letech 2011 až 2014 absolvovala Teologickou fakultu JČU, obor sociální a charitativní práce. Jejím velkým koníčkem je sport, za studií na gymnáziu se stala mistryní republiky v triatlonu. Věnuje se jízdě na kole, běhu, plavání, plážovému volejbalu, lyžování a hraje badminton. Ráda vaří, peče a objevuje nové recepty.

„Problém je, že mnozí při půjčování neumějí uvažovat v dlouhodobém horizontu,“ shrnuje své dlouhodobé poznatky. „Zní to neuvěřitelně, ale své vlastní výdaje lidé běžně dokážou vidět jen v rozsahu jediného týdne. I ti odpovědnější často nepočítají s takovými riziky, jako je dlouhodobá nemoc nebo úmrtí partnera, na jehož výplatě závisí příjem domácnosti.“

V Theie vědí, jak roztočenou dluhovou spirálu zastavit, aby dlužníkovi zůstalo aspoň existenční minimum a spatřil v dálce konec svých splátek. Legislativa i na takové případy pamatuje. Ale těch bezesných nocí a nervů, co kvůli tomu dlužník vytrpí! „Lidé k nám ve svých nesnázích přicházejí zpravidla s pocitem velikého studu. Důležité je, že přijdou. Vždycky existuje pomoc. Musíme si ale na rovinu říct, že když člověka navštíví exekutor, paleta řešení se značně zúží,“ podotýká Barbora Čechová.

Dluhy číhají na každého

Černá díra neúměrných finančních závazků do sebe nevtahuje jen sociální skupiny s nižším vzděláním. Dluhy, které přerostou člověku přes hlavu, číhají na každého. I na středoškolsky a vysokoškolsky vzdělané lidi. Nejsou proti nim imunní ani velmi zodpovědní jednotlivci. Těm může podrazit nohy jejich upřímná snaha pomoct blízkému člověku.

„Nezapomenu na případ, kdy dva starší manželé půjčili synovi na podnikání. Vzali si vysokou neúčelovou půjčku a ručili za ni svým domem. Syn, který bydlel jinde, si na sebe nechal posílat korespondenci. Dluh nesplácel, a ještě nadělal hromadu dalších. Až jednoho dne přišel k nic netušícím rodičům exekutor a zabavil jim dům. Fyzicky i psychicky se zhroutili, přišli o svou práci a neměli z čeho platit vlastní menší půjčky. Začali si na splátky půjčovat a pak už neměli ani na zaplacení nájmu v novém skromném bydlení. Teprve v této fázi nás navštívili. Pomohli jsme jim zajistit insolvenční řízení s pětiletým splátkovým kalendářem. Cílem naší práce je také aspoň trochu pofoukat klientovi dušičku, ale tohle se nepodařilo. Rodiče se rozešli se svým synem ve zlém.“

Začínala poskytováním úvěrů

Barbora Čechová si při těchto slovech povzdychla. Osud klientů její organizace ji zajímá. Ti, kterým Theia pomohla unést břímě dluhů, by nejspíš byli překvapeni, kdyby věděli, že její ředitelka dlouhá léta poskytovala lidem úvěry.

Theia - krizové centrum o.p.s. Vznikla jako nezisková organizace v roce 2009 se sídlem v Mánesově ulici v Českých Budějovicích. Postupně přibyla další poradenská místa v Jindřichově Hradci, Českém Krumlově, Písku a českobudějovickém sídlišti Máj. Theia nabízí pomoc lidem v krizi, v dluhové pasti, obětem trestné činnosti a také pomoc pachatelům, aby se k trestné činnosti nevraceli. Zaměřuje se i na vzdělávání a prevenci pro oblast sociálních služeb, pedagogické pracovníky, studenty vysokých škol a žáky základních a středních škol.

„V roce 1992 jsem po maturitě na gymnáziu nastoupila do finančního sektoru, který tehdy zažíval svůj boom. Mojí specializací se staly hypoteční úvěry. Ty patří mezi rozumné, člověk přece musí mít kde bydlet. Jsem bytostně pečlivá a zodpovědná, proto jsem často přemýšlela za klienty a přesvědčovala je, aby si dobře pojistili rizika splácení.“

V oblasti financí pracovala do roku 2009, kdy se její partner rozhodl k životnímu kroku. Opustil práci u policie a založil neziskovou společnost Theia, která si dala za cíl pomáhat obětem trestné činnosti.

„Tahle pomoc ještě nebyla příliš rozšířená a terapeuti spíše jen chlácholili, než aby dávali praktické rady do života. Partner dal společnosti název Theia podle řecké bohyně, která se podílela na zrodu světa. Hodně mě to zaujalo a rozhodla jsem se, že také změním svůj dosavadní pracovní život. Začala jsem novou společnost zabezpečovat po organizační stránce a starat se o získávání financí na její fungování. A tím jsem se stala její ředitelkou,“ říká s úsměvem.

„Naše konzultace nic nestojí“

Pomoc obětem trestných činů spadá pod hlavičku krizová pomoc, na kterou společnost zaregistrovali. Když zahájili činnost, ozvali se také lidé s jinými problémy než traumaty po trestném činu. V hlavní i vedlejší roli jejich osobních problémů převažovaly dluhy. A tak si Theia přibrala do portfolia své nabídky jejich řešení a další druhy pomoci v sociální oblasti.

„Služby jsme začali poskytovat v září 2009 v poradně v Mánesově ulici v Českých Budějovicích, kde máme hlavní sídlo dodnes. Přesně o rok později jsme otevřeli detašovanou poradnu v Jindřichově Hradci díky vstřícnosti představitelů města. Pak si našich úspěchů všiml Český Krumlov, kde jsme pobočku otevřeli v roce 2013.“

V té době už Barbora studovala obor sociální a charitativní práce na teologické fakultě. Následovalo otevření pobočky v Písku a loni vznikla další pobočka v Českých Budějovicích v komunitním centru na sídlišti Máj. Opět s podporou obou měst. A také Jihočeského kraje.

„Můžeme fungovat díky finanční podpoře organizací a lidí, kterým není lhostejný osud člověka v krizi. Všem jim za tuto podporu děkujeme. V současnosti máme sedmičlenný tým stálých pracovníků a opíráme se také o práci externistů. V příštím roce bychom rádi zavedli novinku – vytvoření organizované skupiny klientů. Budou se v ní potkávat lidé se zkušeností s dluhy, aby mohli motivovat jeden druhého k překonání problémů,“ dívá se Barbora Čechová směle do budoucnosti a tu její zrak znovu padne na letáček s nabídkou úvěrů bez zajištění.

„Pokud touha po rychlé půjčce bude v předvánočním čase silnější než váš pud sebezáchovy, rychle si o tom přijďte promluvit do některé z našich poraden. Naše konzultace nic nestojí a věřte, že díky nim ještě ušetříte,“ radí ředitelka společnosti Theia. A letáček padá do koše.