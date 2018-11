Budějovice chtějí omezit provoz nonstopů. Lidi z okolí obtěžuje hluk

Přes den je to místo jako každé jiné, v noci se tady ale některým místním příliš dobře nespí. Chelčického ulice nedaleko autobusového nádraží v Českých Budějovicích je jednou z lokalit, kterou mají strážníci spojenou s rušením nočního klidu kvůli nonstopům.

Podobných míst je ve městě několik, a tak radnice plánuje omezit hluk v nočních hodinách pomocí vyhlášky.

Novinku představila rada města tento týden. Reagovala na petici obyvatel právě z Chelčického ulice.

„Podle stěžovatelů je příčinou neutěšeného stavu v nočních a ranních hodinách nonstop provozovna. Lidé říkají, že volání městské policie nefunguje, protože se po jejím odjezdu nic nezmění. Nakonec jsme se dohodli, že město připraví pro zastupitelstvo návrh vyhlášky, která bude regulovat nonstop provozy na území města,“ sdělil náměstek primátoraJuraj Thoma (OPB).

Zároveň naznačil, jak by mohla nová vyhláška vypadat. Radnice má dvě možnosti. Nařídit může technologickou přestávku, kde má možnost nastavit, jak dlouho potrvá či v jakém čase bude platit. Druhou možností je určení zavírací doby.

„Nemá to nic společného s policejní hodinou. Neříkáme, že přesně v tolik hodin zavřou všechny hospody. Vyhláška se má týkat skutečně jen nonstop provozů,“ zdůraznil Thoma.

Problémy jsou i na sídlišti Šumava

Materiál teď připraví právní oddělení. Pak se jím bude zabývat rada města a nakonec únorové, či březnové zastupitelstvo.

„Když se podíváme na svodky městské policie, pokud jde o rušení nočního klidu, tak většina souvisí s nonstop provozy. Zprávy říkají, že problémovými oblastmi jsou část sídliště Šumava, Chelčického ulice a historické centrum,“ zmínil Thoma.

Právě na Šumavě v ulici Jana Opletala jsou kousek od sebe hned dva takové podniky. „Někdy to je slyšet až moc. Hluk nejde zevnitř, ale z ulice, když se opilí rvou venku. To se ale stává málokdy. Řekl bych, že to není nijak extra obtěžující. Nepociťujeme, že by nás to moc obtěžovalo, i když bydlíme hned v prvním patře,“ svěřil se osmašedesátiletý Miroslav Boháček, který žije téměř naproti jednomu z podniků.

Ne všichni ale mají podobnou zkušenost. „V noci tam dělají bordel. Když nechám otevřené okno, tak slyším hluk snad každý večer. Městská policie sem jezdí, když se na ulici poperou. Pokud by vyhláška prošla, tak to uvítám,“ řekl devětadvacetiletý Lukáš Malý, další z místních obyvatel.

Hlášení na rušení nočního klidu má českobudějovická městská policie ročně stovky. Kromě nonstopů se týkají i restaurací či různých soukromých oslav.

„Jak velkou část tvoří právě nonstopy, nejsem schopen říct. Středy, pátky a soboty jsou dny, kdy je ve městě nejvíc lidí a řešíme tyhle problémy nejčastěji. Většinou jde o lidi, kteří jsou venku kvůli kouření nebo se jen zkrátka baví či někam přecházejí. Vyhláška by samozřejmě byla další možností, jak na provozovatele nějakým způsobem tlačit,“ reagoval mluvčí městské policie David Štýfal.

„Já už se ničemu nedivím. Je jasné, že budou zákazníci dělat venku hluk, když je tam vyhnal zákaz kouření. Městská policie tady navíc podle mě tak často není. Připadá mi jako hloupost tvořit vyhlášku kvůli těm pár nonstopům, které ve městě jsou,“ shrnula zaměstnankyně jednoho z podniků, jež si nepřála uvést jméno.

Vedení města má šanci, že návrh najde podporu v opozici. Pro by mohli být například Piráti. „Osobně se mi nápad líbí. Beru to jako ulehčení problematickým lokalitám. Ještě o tom budeme jednat, ale spíš tuhle snahu podporuji,“ sdělil zastupitel Lukáš Mareš (Piráti).