Nový ředitel kaplické střední školy má zastavit její pád, chybí studenti

Ladislav Šolc převzal školu v žalostném stavu - na gymnáziu zůstala pouze oktáva s patnácti studenty a ekonomická škola s celkem pětadvaceti studenty ve druhém a třetím ročníku. Nejlépe funguje učiliště, které připravuje v šesti oborech 150 učňů.

„Mám šestiměsíční zkušební dobu a to je tak akorát do přijímaček. Při nich se ukáže, jak se mi podařilo přitáhnout nové studenty. Vzhledem k tomu, že škola zaznamenává pád, já ho musím zastavit,“ říká třiašedesátiletý Ladislav Šolc.

Jako vystudovaný ekonom působil řadu let ve výrobních i obchodních firmách včetně rakouských a německých, v posledních letech sbíral zkušenosti ve středním i vysokém školství. Byl dva roky učitelem na krajské budějovické automobilní průmyslovce a devět let vyučujícím Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Největší slabinou kaplické střední školy je podle nového ředitele fakt, že její vedení netáhlo za jeden provaz s radními i zastupiteli města a také s řediteli obou místních devítiletek.

„To se ale teď změnilo a všichni mi pomáhají s propagací školy a fandí,“ říká Šolc, který při konkurzu na krajském úřadě slíbil, že zkusí dostat do historické budovy gymnázia v Linecké ulici 34 prváků.

Podle školského zákona musí mít jedna třída minimálně 17 žáků, proto by měl sehnat dvě třídy. Buď jednu třídu na gymnázium a jednu na ekonomickou školu, nebo dvě třídy ekonomů.

„Druhá varianta se mi jeví jako realističtější. Ale gymnázium bych chtěl udržet, má v Kaplici velkou tradici,“ plánuje.

A jak by měla škola vypadat za pět let? „Měla by mít v každém ročníku ekonomické školy jednu třídu. A maturanti by měli být tak kvalitní, aby bez pokračování na vysoké škole mohli zastávat místo ve středním managementu v místních a okolních firmách. Pokud jde o učně, chtěl bych do praxe posílat kvalitní odborníky především ve strojních oborech,“ dodává Šolc.