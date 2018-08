VIDEO: Mistr odlil zvon pro kostel v Chotovinách, čeká ho broušení

Lidé v Chotovinách na Táborsku vybrali mezi sebou peníze na nový zvon do kostela Církve československé husitské. Ten původní byl za druhé světové války roztaven na zbraně. A nový vyrábí právě mistr Michal Votruba z Myslkovic na Soběslavsku.

„Zvon je z bronzu, tedy mědi a 22 procent cínu. Nejprve se vyrobily šablony – vnitřní a vnější a takzvaný falešný zvon, jádro. Na něj se nalepila vosková výzdoba, jako písmo a obrazy, obalilo se to hliněným pláštěm a celá forma se vypálila. Falešný zvon se pak vyjmul a forma se sesadila zpět. Do dutin se nalil bronz a čekalo se na vychladnutí. Forma se následně rozbila, v této fázi jsme teď,“ popisuje Votruba.

V následujících týdnech ho čeká broušení, vycizelování a dodělání příslušenství – závěsu, srdce a kování zvonu.

Bude vážit 185 kilogramů

Sbírka na vrácení zvonu do církevního sboru byla vyhlášená 7. července 2016, za dva roky lidé na zvon vybrali. Oproti původnímu plánu, kdy měl mít zvon průměr 63 centimetrů a 160 kilogramů, bude dokonce větší.

„Nakonec bude mít kolem 185 kilogramů a 67 centimetrů v průměru, protože už v průběhu sbírky jsme věděli, že vybereme na větší. Sbírka ještě trvá do června příštího roku, do zaplacení většího zvonu stále chybí asi šest tisíc korun, nějaké peníze také potřebujeme na jeřáb a instalaci zvonu,“ říká Oldřich Horek, chotovinský farář Církve československé husitské.

Výroba zvonu vyjde na zhruba 230 tisíc korun. Dárci, ať už jednotlivci, firmy, či spolky, kteří věnovali více než 7 777 korun, byli už nyní zvěčnění na „zadní“ straně zvonu. Ten nese i jména a podobizny Jana Husa a Jana Žižky.

„Ve sboru by měly být dva zvony. Jeden malý tu je, ale bude i jeden velký, proto nese dvě jména, která spolu historicky souvisejí. V České republice už býval jeden zvon se jménem husitského vojevůdce, ale myslím, že už neexistuje. Náš zvon tak bude pravděpodobně jediný, jenž ponese jméno Jana Žižky,“ upřesňuje farář.

Dodává, že zvon je širokým symbolem a každý v něm vidí něco jiného.

„Pro mě je svoláváním věcí, které se týkají dobra a krásy. Zvon k tomuto vede. Nikdy nebyl určený k něčemu, co by mělo někoho pokořit. V jeho zvuku je pomoc a prospěch. Nacisti jejich tavením ve zbraně dělali opak,“ přemýšlí.

Zvon bude vsazen do věže kostela z roku 1924, který byl otevřen v den šestého výročí založení republiky.

Původní zvon Jan Hus se v něm rozezněl o šest let později, avšak pouze do roku 1942, kdy byl nacisty roztaven. Tehdy se kostel až doteď odmlčel.

Vsazení zvonu do věže by se mělo odehrát 9. září, kdy se v Chotovinách chystá velká slavnost se svěcením, hudbou a bohoslužbami. Rozeznít by se měl v pravé poledne.