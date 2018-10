Obchvat Chýnova stojí kvůli jedné stížnosti. Začne se možná na jaře

Je to už pořádně zaprášené rozhodnutí. Padlo skoro před deseti lety a rozhodlo, kudy povede obchvat Chýnova na Táborsku. Zahájení prací je teď na spadnutí. Ředitelství silnic a dálnic může podepsat smlouvu s firmou, která silnici vybuduje. Jenže, jak už je u dopravních staveb folklorem, i tato akce se komplikuje a na stole je odvolání proti stavebním povolením.

Na podzim už se tak pracovat nezačne a novým termínem pro zahájení je jaro příštího roku. Pak by měl jižně od Chýnova vyrůst přes tři a půl kilometru dlouhý obchvat za 430 milionů korun. Práce mají trvat 27 měsíců.

Šéfka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková MF DNES potvrdila, že se věcí nyní bude zabývat ministerstvo dopravy.

„Chystáme se s vítězem výběrového řízení, společností M-Silnice, podepsat smlouvu. Její součástí by měl být i dodatek, že do 10. dubna nebude vznášet žádné nároky,“ sdělila Hrušková. ŘSD tímto krokem sleduje, že budování obchvatu může začít později, zároveň bude mít jistotu, že se v podmínkách uzavřených s firmou M-Silnice nic nezmění.

Majitelka: Nic vám neřeknu

Proč musí stavba počkat? Jedna majitelka pozemku a nemovitosti poblíž obchvatu podala odvolání proti všem třem stavebním povolením. Projekt napadla už i v minulosti. „Skoro každá podobná dopravní stavba se s něčím takovým potýká. Teď bude věc posuzovat ministerstvo, což by mělo trvat zhruba tři měsíce, než padne verdikt,“ doplnila Hrušková.

Ředitelství má vykoupené všechny pozemky, hotovou projektovou dokumentaci, povolení, ale stále bylo možné věc napadnout ve stavebním řízení, což se také stalo.

MF DNES kontaktovala advokáta Martina Koláře, jenž zastupuje majitelku nemovitosti, který se však omluvil, že záležitost nebude komentovat. „Na vaše dotazy nemohu odpovědět, neboť jsem ve smyslu zákona o advokacii vázán povinností mlčenlivosti,“ vysvětlil advokát Kolář.

Odpůrkyně stavby a její zástupce se v odvolání opírají například o to, že územní rozhodnutí mohlo platit nejdéle do roku 2014. Tážou se pak, na základě čeho stavební úřad o čtyři roky později dospěl k tomu, že je stále platné, když vydával povolení. Podle nich stavebník obchází zákon. Ředitelství to odmítá s tím, že má veškerou dokumentaci v pořádku.

„Tato osoba podávala námitky během stavebního řízení. A nakonec podala odvolání proti vydaným stavebním povolením, neboť se domnívá, že její námitky nebyly dostatečně vyřešeny,“ řekla Ledvinová.

Počet aut poroste o tisíce

Městem, jež leží na hlavním tahu z Tábora na Pelhřimov a k dálnici D1, projíždí denně až deset tisíc aut. „Po současné silnici první třídy I/19 podle celostátního sčítání dopravy z roku 2016 projíždí 7 982 vozidel za 24 hodin v obou směrech, z toho 1 883 těžkých nákladních vozidel,“ informuje ŘSD v letáku o obchvatu Chýnova.

Dlouhodobý výhled je takový, že v řešeném úseku silnice má v roce 2040 jezdit v průměru 13 700 vozidel denně.

S majitelkou nemovitosti, která se odvolala, jednali zástupci ŘSD i města. „Snažili jsme se paní vysvětlit, že si stejně nic nevyvzdoruje, že nakonec se silnice stejně postaví, jenom je otázka kdy. Ale oni to tak s právním zástupcem nevidí, obchvat nechtějí, a když jsme jim říkali, jaké kompenzace by vám vyhovovaly, neřekli nic. Má právo se odvolat, dovolávat se spravedlnosti u soudu, ale je opravdu smutné, že zájem jediného člověka, který je možná trošku i oprávněný, přebije zájem tisíců lidí,“ reagoval starosta Chýnova Pavel Eybert. Zmínil, že když jsou na dálnici D1 kolony nebo uzavírky, provoz se ve městě ještě zvýší.

Zajímavostí je, že první plány na obchvat vznikly už v roce 1940, tehdy však zůstaly jen na papíře. S novým projektem začaly výkupy pozemků v roce 2012. V místě už provedli průzkum archeologové, při záchranném výzkumu neobjevili mnoho nálezů.