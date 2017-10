Začala stavba obchvatu Němčic. Zrychlí cestu na Šumavu a přinese obci klid

Nová stavba by měla obci na Prachaticku znatelně ulevit. Stačí Němčicemi projít a je jasné, že očekávání jsou velká.

„Mluví se o tom možná už čtyřicet let. Jenže za komunistů to bylo komplikovanější, ti nechtěli jít do polí a ničit je obchvatem. Měli i druhou variantu. Podle té měla vést silnice v sadech. Ale ani to neprošlo, a tak se plány na tak dlouho zastavily. Dočkali jsme se až teď a v obci není určitě nikdo, kdo by z toho neměl radost,“ říká Jan Prener, jenž bydlí těsně u hlavního tahu na České Budějovice.

Do oken domu musel koupit trojitá skla a v některých místnostech má od neustálého projíždění těžkých aut popraskanou omítku. Sousedi jsou na tom stejně. Často mají problémy i s tím, aby vůbec vyjeli s auty ze svých dvorů.

Průjezd obcí je sice zpomalený na 40 kilometrů v hodině, ne každý řidič to ale dodržuje. Navíc doprava je někdy tak hustá, že nepomáhá ani to.

„Kolikrát musíme čekat i pět deset minut, než najdeme prostor k tomu, abychom vyjeli. Už aby byl ten obchvat hotový. Čím dřív to bude, tím lépe,“ přeje si Marie Martinovská, která bydlí ještě o kousek blíž k samotnému centru Němčic.

Přípravy trvaly dvacet let

Obchvat, který by dopravu vyvedl mimo obec, plánovali odborníci už za minulého režimu. Opravdové přípravy ale začaly až v roce 1997, kdy se jeho trasa objevila i v územním plánu.

„Nakonec to trvalo dvacet let. Ale jsme rádi, že nás kraj podpořil a stavbu zainvestuje. Za rok se konečně dočkáme. A letos navíc můžeme mít i jasnou představu, jak hustá by potom mohla doprava být,“ říká němčický starosta Radek Rypota.

Už od konce května totiž silničáři opravují hlavní tah z Němčic do Češnovic. Obci se tak už déle než čtyři měsíce vyhýbá veškerá kamionová doprava a projíždějí jen osobáky, které pokračují směrem na Břehov.

„Tam je to ale jen pro silné nátury, silnice je úzká, a spousta osobních aut tak raději jezdí po objížďce na Podeřiště a Novou Hospodu. Rozhodně ubylo hluku. Těšíme se, že právě tak to bude vypadat, až začne být obchvat funkční. Navíc se zvýší i přehlednost, pohyb obcí bude mnohem bezpečnější,“ upozorňuje Rypota.

Připomíná také, že obchvat bude mít i další funkci, která by měla obci ulevit. Je totiž koncipovaný tak, aby bránil velké vodě stékat z polí při prudkých deštích. Právě s tím měli v Němčicích za posledních pár let problémy hned dvakrát.

Podle původních odhadů měl obchvat stát přes 86 milionů korun, vysoutěžená cena je ale 46 milionů. Z toho 90 procent pokryje dotace z evropského rozpočtu prostřednictvím programu IROP a zbytek doplatí ze svého rozpočtu kraj.

Obchvat bude dlouhý 1,6 kilometru a podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje Jiřího Klásy by jeho stavba neměla být nijak komplikovaná.

„Vede mimo obec, stavaře nebudou zdržovat žádná přemostění. Jen kvůli napojení na křižovatky k Radošovicím, Babicím a Tupesům možná bude muset být krátkodobě omezena doprava, jinak může stavba pokračovat za plného provozu,“ popisuje Klása.

Ještě letos by měli stavaři z dodavatelské firmy Strabag stihnout přípravné zemní práce a snad i pokládku prvních konstrukčních vrstev budoucí komunikace, v plánu je také záchranný archeologický výzkum. Nejdůležitější práce pak začnou, jakmile to dovolí teploty, tedy nejspíš v březnu.

Na podzim se pak Němčice dočkají svého obchvatu jako první obec na Prachaticku. Kraj ale intenzivně připravuje podobné stavby také u Husince a Vlachova Březí.