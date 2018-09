Strakonice otevřely obchvat na severu města, odvede dopravu z centra

Nová silnice, takzvaný severní půloblouk, spojuje Píseckou ulici, po níž přijíždějí auta ve směru od Prahy a Písku, a Katovickou ulici, po které dál pokračují na Horažďovice a Klatovy.

„Jsem rád, že jsme se dočkali,“ prohlásil při slavnostním otevření obchvatu strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická veřejnost).

Lidé žijící v ulicích, kudy dosud jezdila auta při cestě od Prahy na Horažďovice, museli snášet až 1 700 nákladních vozů denně.

Součástí nového obchvatu jsou tři okružní křižovatky, dva mosty i protihlukové stěny. Investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic, město se na akci podílelo částkou téměř 50 milionů korun.

Práce zkomplikovaly dva nálezy - jedním bylo pravěké osídlení, kdy se v zemi našla keramika ze starší doby železné, vrcholně středověké i novověké.

Druhý nález byl nepříjemnější, jednalo se o nebezpečné odpady v podloží původní silnice.

„Byly to dehty, které se bohužel musely odvézt na řízenou skládkou dle zákona o odpadech. Tím pádem se stavba prodražila a muselo se řešit, jak bude odběr prováděn. Muselo se po vrstvách, obrusná vrstva byla v pořádku, pod tím byly staré penetrace, které byly s dehty, a různě to prolézalo do podkladných vrstev až do zeminy,“ řekl pro ČTK vedoucí úseku výstavby ŘSD v Českých Budějovicích Jan Kudrle.

Po otevření silnice ještě budou následovat dokončovací práce a kolaudace. Definitivně bude hotovo do konce letošního roku.